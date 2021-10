Como la tierra donde se nace no hay nada. La afirmación es posible que muy pocos puedan negarla, aunque en ocasiones se es de donde se vive, se trabaja y donde se obtiene el sustento. Para gustos colores. Pero no es menos cierto que siempre se echa de menos donde te has criado y donde has vivido. Para que la morriña sea llevadera cada uno hace lo que puede. En el caso que les cuento la forma de hacerlo es el tono de su móvil. Nuestro protagonista es el Secretario General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, Manuel Alías, que tiene como registro de llamada el Fandanguillo de Almería.