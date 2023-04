Esputo, escupitajo, lapo, salivazo o flema son las formas más coloquiales de definir lo que expelemos por la boca. Llámele como quiera. Lo que no me da igual es que por el Paseo de Almería, arteria principal de nuestra capital, si me descuido medio metro, una persona, por equiparlo con la sociedad, me "coloca" uno de ellos en la pierna en el momento que le adelantaba. Las disculpas brillaron por su ausencia. A día de hoy, todavía resulta frecuente ver a personas que lo hacen en plena calle, ufanos, sin el más mínimo atisbo de rubor. Por ahora, no recuerdo ninguna campaña que nos empuje a no ejecutar en la vía pública un acto tan asqueroso, repugnante y sucio que atenta contra la higiene pública. Quien tiene un perro debe retirar del suelo las deyecciones del animal. Quien tiene un papel y quiere deshacerse de él o un envase en la mano, lo guarda a la espera de topar con una papelera o contendor para depositarlo. Existe algo que se llama urbanidad que significa esmerar la higiene de las buenas costumbres.

Contribuyamos para vivir en una sociedad aseada y en consecuencia enorgullecernos de ella. Almería limpia nos gusta más.