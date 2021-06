A favor de los indultos

Lllevamos demasiado tiempo debatiendo sobre la concesión de los indultos a los independentistas catalanes. Es normal que haya división de opiniones en cuanto a su aprobación por el gobierno. Pero si analizamos las razones que cada postura utiliza para defender su tesis, parece que los argumentos que utilizan los defensores del indulto van ganando terreno. Que existe un problema político en Cataluña nadie lo niega y, por muy difícil que resulte, el gobierno debe de poner los medios para intentar solucionarlo. Si de lo que se trata es de mejorar la situación en Cataluña, me gustaría saber qué razones tienen el PP, VOX y Cs, contrarios a los indultos, para mantener su postura. Hasta ahora no les he oído ningún argumento que se refiera a la conveniencia de que Oriol Junqueras permanezca en la cárcel, como si el cumplimiento íntegro de las penas fuera la medicina idónea para mejorar la situación de Cataluña. A decir verdad, obsesionados con Pedro Sánchez, a Cataluña la nombran poco. La principal razón que esgrimen para posicionarse en contra, es que se trata de una estrategia de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Así lo manifiestan cada vez que se refieren a los indultos. Todo apunta a que lo que verdaderamente les molesta es ver a Pedro Sánchez presidiendo el gobierno, lo cual van a tener que soportar, creo yo, mientras dure esta legislatura. Por el contrario, Pedro Sánchez va a mover ficha concediendo el indulto a los independentistas encarcelados, con el fin limar asperezas e intentar mejorar la situación de Cataluña. Puede que fracase en el intento, pero es responsabilidad de un presidente de gobierno intentar solucionar cualquier problema que se manifieste bajo su mandato. Está claro que el inmovilismo no conduce a nada y los indultos pueden ser un factor favorable para normalizar la situación. Un atisbo de esperanza que cada vez tiene más seguidores. Los hechos así lo demuestran. La convocatoria de la Plaza de Colón, con los tres partidos de la derecha esquivándose y Rosa Díez - reina por un día - lanzando un mitin a "la gente de bien", no fue muy lucida que se diga. La recogida de firmas contra los indultos ha sido un fracaso. Los sindicatos UGT Y CCOO se pronuncian a favor de los indultos. El presidente de la CEOE apuesta por las medidas de gracia y los representantes de los empresarios catalanes se pronuncian en su defensa. No digo que se pueda cantar victoria, pero se progresa adecuadamente.