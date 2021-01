Las nuevas medidas que acaba de adoptar la Junta de Andalucía para intentar contener este nuevo repunte de la pandemia nos trasladan a todos un claro mensaje de responsabilidad: por favor, seamos prudentes. La pandemia sólo terminará cuando estemos todos vacunados y previsiblemente eso no sucederá hasta dentro de algunos meses. Mientras tanto, insisto en pedir a todos los almerienses el máximo respeto a las medidas y disposiciones que van a ayudar a detener la actual espiral de contagios que nos está situando en una posición difícil desde el punto de vista sanitario. Destaco la idea de ayudar a contener porque la pandemia se frenará antes si todos, administraciones y ciudadanos, avanzamos en la misma dirección. Y por desgracia, eso no ha pasa siempre. Almería cuenta con unos profesionales sanitarios que han demostrado a lo largo de estos difíciles meses no sólo su alta capacitación profesional, sino un admirable compromiso personal con la salud y la vida de todos los almerienses. Ayudémosles. El conjunto de la sociedad debe estar a la altura de su extraordinario esfuerzo e implicarse plenamente en el cumplimiento de todas las medidas de control de la pandemia adoptadas por el bien de todos. Seguimos en una situación muy complicada en la que tan solo cabe colaborar. Las diferencias políticas son tan inoportunas como innecesarias. Nada que no sea sumar y contribuir es ahora procedente. Sigue siendo muy necesario protegerse uno mismo y proteger a los demás, manteniendo la distancia de seguridad, extremando las medidas de higiene y utilizando mascarilla en todas aquellas situaciones en las que estemos en contacto con otras personas ajenas a nuestro ámbito más cercano. Son medidas incómodas, lo sé; pero se han revelado como las más efectivas y además están al alcance de todo el mundo. Mientras tanto no hay que dejar de recordar que la pandemia no ha terminado y que el virus mata. La relajación de las medidas de protección y el hecho de pensar que el contagio es algo que sólo pasa a los demás son dos errores que nos han costado ya demasiadas vidas, como bien saben por desgracia las familias de todos cuantos se han marchado antes de tiempo a causa de este mal. Mantengamos más activo que nunca el compromiso que desde el primer minuto de la pandemia tenemos con la vida, con la salud y con el futuro de Almería.