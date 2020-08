Y así no, por favor

Separados por centenares de kilómetros en algunos casos, por millares en otros, gran parte de la familia nos reunimos habitualmente en torno al ordenador, el smartphone, o la tablet. Desde los distintos lugares de residencia nos asomamos a las pantallas para contarnos las cuitas de esta numerosa, muy numerosa familia. En este último cónclave, aparte de la salud y cosas del estilo, la conversación tomó rumbos dispares, aunque pudiera resumirse en tres grandes categorías, a saber:

Empleo. Un pariente nos narraba las dificultades encontradas a la hora de contratar a un par de nuevos empleados que necesita para la buena gestión de su negocio, ahora en arriesgada expansión. Viene a concluir que ofrece 1.000 euros netos mensuales por catorce pagas, vacaciones, en fin, lo legal. Y los que él ha considerado más o menos indicados le han dicho que no, que en casa ganan más. ¿Cómo? Sí, entre el desempleo, las ayudas, la Inserción y unas cuantas cosillas más, se llevan entre los 1.300 y 1.500 euros al mes sin dar golpe.

Okupas. Resulta que uno de mis colaterales es directivo de una constructora. Nos contaba que recién terminada la construcción de un conjunto de ciento veinte viviendas, ya se habían 'okupado' treinta y cinco. Y que no había tu tía de desalojar a los 'okupas'. Todos los intentos han sido en vano. Sin agua, sin electricidad, pero ahí seguían y siguen si en estos escasos días pasados la constructora no ha dado solución al asunto de marras. Naturalmente, los compradores de las viviendas se han echado para atrás. Se niegan a entregar cantidad alguna mientras no se resuelva la 'okupación'.

Turismo. Uno de los integrantes del clan es propietario de una Agencia de Viajes. Su principal volumen de facturación lo constituían, dicho así en pasado, viajes de empresas, de incentivos, de negocios, de centros escolares, viajes en grupo vaya. Sea por el temor al contagio, sea por el inconveniente de la cuarentena a la ida o a la vuelta, el resultado ha sido la cancelación total de todos los viajes programados. Cero. Total, una ruina con el añadido de que al ser propietario de la empresa no tiene ayuda ninguna.

Esta, con las calamidades que aquí no caben por falta de espacio, es la vida real de cientos de miles de ciudadanos, ¿millones?, vivida en primera persona. El Gobierno de vacaciones, la Oposición a navajazos y aparte de la pandemia, la mayor preocupación es donde está el Emérito. Así nos va y así, no vamos.