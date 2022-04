Se supone que es un tema "estrella", salvo que no se quiera hablar de él. Así ha ocurrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, que tuvo lugar el Martes Santo, del que nos dicen que la fecha de las elecciones "no ha ocupado ni un minuto en la reunión del Ejecutivo". Es más, de la fecha de los comicios no se ha hablado nada, según el consejero Bendodo, que lo atribuye a que el presidente andaluz está "en un periodo de reflexión". Sí que insiste el consejero en que, como no son tiempos fáciles desde el punto de vista económico, las administraciones públicas deben centrarse en luchar contra los efectos de la crisis económica en empresas, autónomos y familia y añade: "Andalucía no puede estar peleando contra la crisis con una mano atada a la espalda y lo mejor que puede hacerse, por no decir lo único, es elaborar los Presupuestos" y recuerda que no hubo Presupuestos en el último año, porque PSOE, Podemos y Vox votaron en contra del proyecto presentado.

El tema lo suscitó el líder de Cs, que gobierna en coalición con el PP y que había pedido que las elecciones se celebraran "cuando toque por el calendario, sin adelanto alguno". Es fácil suponer que el partido que el lidera en Andalucía sufre idéntica crisis que a nivel nacional y calcula que con más tiempo podría recuperar votos. Su petición ha sido respaldada por otros líderes de Cs, pero las razones de la negativa de los populares parece bien fundada y con la mayor probabilidad será atendida.

¿Qué harán los dirigentes de Cs que en la actualidad gobiernan por estar en coalición con el PP? Si no acceden a incluirse en las listas del PP posiblemente no repetirán y será difícil que obtengan un buen resultado. Cs es una buena opción política, pero en algún momento tendrán que ir solos y este puede ser un buen momento. Ya ha habido recursos presentados por Cs por la inclusión en las listas del PP de ex militantes de su partido que han sido desestimados. Al PP, le riñen por ir juntos Cs y Vox. En Europa están prohibidos los pactos con la extrema derecha. Evidentemente no son aconsejables… si se puede elegir con quién pactar. Aquí en España el PSOE ha pactado con quien ha querido o ha necesitado, sin mostrar ningún repudio a la extrema izquierda, populistas, independentistas, filoterroristas, por lo que no están legitimados de acusar a nadie de irresponsabilidad política.