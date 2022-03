Pero qué felices somos

Con motivo del reciente Día Internacional de la Felicidad (habría que decirle a la ONU, su inventora, que hay años en los que algunas celebraciones tendrían que suspenderse), la empresa inmobiliaria Sonneil Homes ha publicado un estudio según el cual las mejores provincias de la península para encontrar la felicidad son Almería, Málaga y Alicante, en especial sus costas, y para ello se ha valorado, entre otras cosas, sus distancias a aeropuertos y hospitales (si somos líderes se ve que no importa que haya cuatro vuelos a la semana o una larga lista de espera para entrar en quirófano) y, sobre todo, la cantidad de luz solar al año, que favorece la producción de serotonina, también llamada 'hormona de la felicidad'. Lo que no tiene en cuenta dicho estudio es que aunque vayas todo el rato con el depósito de serotonina a tope, si se te ocurre viajar a Madrid en tren, después de las casi siete horas de rigor, si no hay retrasos, ya llegas con el nivel a medias; pero si a la vuelta hay una avería informática en Chamartín, como el otro día, que afecta a las vías de ancho convencional, no a las líneas de alta velocidad, y te llevan en autobús nada menos que hasta Vilches, en Jaén, para continuar desde allí en tren hasta nuestra ciudad, entonces los niveles de esta hormona se te van a cero y necesitas una transfusión urgente para no morir de un ataque agudo de angustia y ansiedad. Y si preguntas por qué los viajeros con otros destinos sólo van por carretera hasta Alcalá de Henares o Aranjuez, más cerquita, para enlazar allí con el tren, te pueden decir que tú, con lo feliz que eres por ser de Almería, no tienes derecho a protestar por nada, sonríe, hombre. Flaco favor nos va a hacer ese estudio, ya verás. Además, cuanto más tiempo vayas en bus, menos probabilidades tienes de sufrir nuevas averías.

Por lo demás, esto de los lugares más felices va por estudios. Hay otro que utilizó la inteligencia artificial para analizar el estado de ánimo de quienes suben fotos a Instagram, y salió que la ciudad más feliz de España era Toledo. O sea que si los regantes de Almería subieran fotos a esa red con la cara que se les queda al ver el precio del metro cúbico del agua desalada, seguro que ya no encabezaríamos la clasificación de las provincias más felices.