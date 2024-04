En femenino

Han transcurrido ya más de doce años, en 2012, cuando se pudo hacer realidad la idea de transmitir a la mujer almeriense, un mensaje novedoso y apasionante que le ayudara a afrontar los retos de un mundo cambiante a través del Foro Mujer y Sociedad. Una sociedad abierta y plural, en continua evolución, precisa que esas transformaciones le hagan avanzar. Pienso que la mujer aporta un valor único a la colectividad, desde la multiplicidad y la esencia, a la versatilidad y fortaleza considerando la importancia de la familia y el trabajo, desde su propia perspectiva personal, en su labor y en su hábitat.

A lo largo de este tiempo, hemos trabajado para crear un espacio femenino, potenciar el networking a través de encuentros mensuales en los que aportar y transmitir experiencias, lo cual supone un movimiento transformador en el que se actúa como agente de cambio para la ciudadanía de este siglo XXI.

Todavía recuerdo aquel día de verano que me ofrecieron pertenecer a este grupo de amigas. Yo estaba en plenas vacaciones y me pareció un gran reto que enriquecería mi vida personal. Entendí que era una nueva manera de entender el feminismo. Me he criado en un matriarcado como decía mi padre. En mi núcleo más directo, tengo una madre, una hermana y una hija, y mis tres varones de casa. Mi colegio era femenino y, efectivamente, por las experiencias vividas hasta ahora creo en el papel de la mujer dentro de la sociedad porque pertenezco a la llamada generación X en la que todas las que podíamos, estudiábamos carreras de letras, y sólo algunas valientes se atrevían a estudiar vocaciones más “masculinas” relacionadas con las ciencias.

Actualmente se premia el talento femenino más que nunca y se reconoce nuestro papel para desarrollar una sociedad productiva, sostenible y feliz. Necesitamos mujeres líderes, con éxito equilibrado en sus trayectorias profesionales, familiares y personales y que puedan ser un referente para poder construir una sociedad plural, diversa e inclusiva. La mujer de Almería es vital, luchadora y comprometida con una pasión que intenta levantar, cada mañana, a un mundo donde confeccionar la vida, la pareja, la familia, los amigos, la empresa, el trabajo y, finalmente, la sociedad.

¿Qué significa ser mujer en el siglo XXI? Es una pregunta que está llena de sentimientos encontrados y que, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía nos falta mucho para conciliar, para integrar nuestras vidas y liderar con éxito nuestra trayectoria profesional y personal en un mundo globalizado ¡todo un desafío!