El feminismo esclavizante y solitario

Cuando un pensamiento es recurrente tienes que expresarlo y últimamente no paro de plantearme el nivel de exigencia al que nos encontramos sometidas las mujeres, a veces noto que no puedo respirar...¿no os pasa?, no quiero ser exagerada, ni victimista, pero si analizo con calma todos los roles que debo desempeñar diariamente llego a sufrir agotamiento mental: madre, cuidadora, hija, mujer fitness, trabajadora, profesional, empresaria, amiga, pareja, ama de casa, etc... Y la pregunta obligada es: ¿como lo hacían nuestras madres y abuelas, con muchos menos recursos? “Muy fácil” dijo una sabía mujer ( mi madre), “ era mucho más sencillo, porque además de no tener dos trabajos, dentro y fuera de la casa, se vivía en comunidad, tus vecinas te ayudaban en todo...pero ahora las mujeres estáis esclavizadas y solas, tanto feminismo para estar así….”. Esta sentencia demoledora de mi madre produjo en mí entre risa y vergüenza, ¿pero acaso mi madre llevaba razón?, a ver… si lo analizaba con perspectiva crítica mi madre sin saberlo estaba haciendo su “ poquita” de apología de la perpetuación del Sistema Patriarcal, pero ¿qué significaba eso de vivir en Comunidad? Lo primero que me vino a la mente fue a mi madre vestida con hojas, viviendo en una Tribu, pero obvio mi madre no se refería a eso, después de reflexionar con calma llegué a la conclusión de que mi madre se refería al individualismo de la sociedad actual y la soledad con la que las mujeres afrontamos la maternidad, a pesar de que el compromiso de los hombres cada vez es mayor. Vivir en Comunidad según mi madre significaba que tus vecinas te ayudaban en todo, ¡que disparate!, si yo no me se ni los nombres de mis vecinas, excepto de las que son morosas y porque soy la presidenta de la comunidad. Sí, definitivamente mi madre llevaba razón, antes era más fácil, porque aunque mi madre acabará agotada de criar a sus hijos, limpiar, lavar, cocinar, atender a su marido, etc.... no tenía multitud de factores agresores externos añadidos causándole agobio, ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. ¿ Acaso hemos normalizado las mujeres nuestra situación actual? yo creo que sí, porque tampoco hago yo algo extraordinario que no hagan el resto de mis amigas, todas las mujeres profesionales con hijos que conozco están sometidas a la misma presión y nivel de exigencia, aunque lo hayan normalizado… Analizadlo!! tenemos que trabajar y ganar dinero, estar en el top profesional a la vez que cuidamos a nuestros hijos, ser buenas parejas, estar perfectas físicamente, ser buenas amas de casa, porque no se a vosotras pero a mi tener la casa limpia y ordenada me da paz mental y me centra los chakras, ¿ porque? porque no podemos permitirnos fallar en nada y aún sentimos que la organización del hogar es cosa nuestra y esto no es culpa de los hombres, sino de nosotras mismas que en muchas ocasiones no les dejamos asumir nuestra carga mental, porque entonces las cosas no estarán al grado de perfección que exigimos y eso nos está esclavizando. No pasa nada por no ser una super mujer, por no llegar a todo, hay que empezar a ejercer la corresponsabilidad real en los hogares y empoderarnos pero no como un signo de igualdad frente a los hombres, sino como un hecho de autoafirmación, autoestima y confianza en nosotras mismas. Últimamente, no paro de ver publicaciones en Instagram sobre las inflamaciones intestinales y como están afectando a las mujeres, siempre dicen que no se puede normalizar el estar inflamada, enfermedades que se ven muy favorecidas por la alimentación y el estress, pues bien, al igual que no podemos normalizar las inflamaciones intestinales, porque son síntoma de una enfermedad, tampoco podemos normalizar el nivel de presión y exigencia que nos impone la sociedad y que hemos asumido y normalizado, porque eso también te enferma.