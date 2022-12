La feria de invierno

Hace unos días, dando un paseo por el puerto, pude comprobar con agrado por mi parte, que después de muchos años de ausencia se ha instalado la feria de los cacharros en el puerto; me niego a llamarle Parque temático Almeripark; un parque temático es algo más duradero en el tiempo, como son los célebres parques Tívoli de Copenhague o Prater de Viena. Realmente echaba en falta esta fiesta, porque durante mi niñez siempre hubo una feria de invierno, que se ubicaba en la antigua terraza de verano llamada Apolo, es decir donde se encuentra actualmente el Gran Hotel Almería. Revolviendo en mis archivos he encontrado que estas primeras fiestas de invierno se celebraron en enero de 1953 en honor de nuestra patrona la Virgen del Mar, en conmemoración de su aparición en Torre García. También el turismo empezaba a ser un enorme potencial económico para nuestra maltrecha economía y se quería vender la suavidad de nuestro clima en invierno a la España mesetaria y a los países de Centroeuropa, como cebo principal, para pasar aquí el invierno. Además de los actos oficiales organizados por la Catedral y Ayuntamiento, se celebró una corrida de toros, la primera de la temporada de toda España. Y es que una feria sin toros, desde hace siglos, es como un día de lluvia en Almería sin migas.

Pero realmente ésta fue la primera feria de invierno que se celebró en Almería? Pues no. Poco antes de que las tropas francesas invadieran nuestro país, estuvo todo preparado para celebrar esta feria, pero con el enemigo ya en España en las regiones del norte se pospuso y la primera feria de verdad tuvo lugar en 1815. Naturalmente hubo corrida de toros, no en el coso que conocemos, que no fue inaugurado hasta el 26 de agosto de 1888, ni en el que hubo junto al malecón de los Jardinillos inaugurado en 1849, sino en la Plaza Juego de Cañas, que era el nombre oficial de la plaza del Ayuntamiento ese año, porque a lo largo de su historia tuvo 22 nombres, algunos de ellos repetidos varias veces.

La feria oficialmente empezó en 1806 cuando el Rey Carlos IV concedió a Almería el privilegio de celebrar una feria anual en el mes de agosto. Se trataba de una feria de ganado (mular, asnal, caballar y de cerda) y productos del campo principalmente. Naturalmente nuestra feria siempre estuvo acompañada de corridas de toros y dato curioso es el de las meriendas, que desde el siglo XVII están íntimamente unidas a los toros. En 1668 el Ayuntamiento anunció que iba a ofrecer una buena merienda a mitad de la corrida para sus miembros e invitados ilustres. El Cabildo catedralicio que se enteró del asunto gastronómico, no quiso ser menos ni hacer el ridículo y preparó otra merienda para los suyos igual o mejor. En aquella memorable corrida de toros de 1668 quedó institucionalizada esta costumbre, única en España, de hacer un receso para regalarse una buena merienda, que ha ido mejorando con el paso de los años. El jamón, embutidos, quesos…y hasta langostinos he visto en algún palco y dulces para el postre, todo ello regado con cerveza y buenos vinos y es que los duelos con pan son menos. Ya empiezan a copiar esta costumbre en algunos ruedos. No olvidemos que España es piel de toro, como la denominó Estrabón.

Nos cuenta Tapia Rincón que el Ayuntamiento se gastaba 25 ducados en un toro y otros 25 ducados en la merienda. También nos cuenta que en 1678 para animar la corrida de Año Nuevo el Cabildo Catedralicio cooperaba en el festejo, mandando a sus músicos de cuerda y de viento para amenizarlo, porque la banda de música municipal no fue creada hasta 1852. También los particulares echaban la casa por la ventana, para asistir a los toros vestidos con sus mejores galas, invitando a los palcos a las personas más ilustres de la ciudad. Los hidalgos asistían con sus mozos de librea y las cestas a rebosar de las mejores viandas y los vinos más selectos. En los mejores palcos aparecían el Ayuntamiento y el Cabildo con sus maceros y pertigueros respectivamente.

En 1662 ocurrió una anécdota muy curiosa, vamos a llamarla así y es que el Capitán Martos, que podríamos equipararlo a Gobernador Militar de la ciudad, estaba cabreado con el Ayuntamiento y cuando estaba todo preparado para empezar la corrida, se le ocurrió tocar a rebato. Los turcos y todos los moros del norte de África nunca dejaron de ser una amenaza para España, es decir igual que ahora. Naturalmente se armó un jaleo terrible, huyendo la gente en todas direcciones, unos para defender la ciudad y otros para poner a buen recudo sus enseres. Comprobada la gracia del Capitán, Ayuntamiento y Cabildo unidos, lo pusieron en conocimiento del Rey Felipe IV y es de suponer que se le cayó el pelo.

Volviendo al principio, me alegro enormemente de que el Ayuntamiento haya rescatado esta feria de invierno; también quiero felicitar a la Alcaldesa por el maravilloso espectáculo de luz y sonido que nos regaló al anochecer del día 5 en el Parque; Almería debe vivir cara al mar. Las ciudades rivalizan continuamente, y así debe ser, por fomentar la cultura, las ferias de todo tipo, congresos, las rutas de senderismo, el deporte y todo aquello que contribuya a crear riqueza, puestos de trabajo, a sensibilizarnos y civilizarnos y hacer que sus ciudadanos se sientan orgullosos de su ciudad.