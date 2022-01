Los fichajes de Torrecárdenas

D E vez en cuando una buena noticia nos alegra el día: según destacaba este diario, el Torrecárdenas ha iniciado un proceso de 'rescate' de médicos que emigraron al extranjero, porque en España en general, en Andalucía en particular y en Almería ya ni te cuento les obligamos en su día a buscarse la vida en otros países. Tras invertir un dineral en su formación, este país despreció la valía de muchos de sus facultativos, que tuvieron que hacer las maletas para ejercer la medicina allí donde, aparte de recibirles con los brazos abiertos, les ofrecieron unas condiciones dignas de trabajo. Nada de contratos temporales de mes y medio renovables por dos semanas con un salario de risa y sin apenas medios para la investigación. Luego nos extrañamos de que con la pandemia hayan aparecido multitud de científicos españoles por esos mundos, algunos al frente de servicios médicos en los mejores hospitales o como jefes de centros punteros de investigación. Así que demos la bienvenida al doctor Felices y a la doctora Yagüe, dos de esos talentos que nuestro hospital ha recuperado, según esa noticia, y que van a poner en marcha sendas Unidades Multidisciplinares de sus respectivas especialidades, que serán referencia para toda Andalucía. ¿Estamos soñando? No, ambos han destacado como cirujanos en la década que han estado en Suecia y ahora vienen con su experiencia y sus conocimientos a destacar en su tierra. Repito, ¿estamos soñando? Bueno, a ver, no cantemos victoria aún. Resulta que Andalucía, aparte de ser la comunidad con menos médicos (2,8 y la media estatal es 3,4) por cada mil habitantes de toda España, si exceptuamos a Ceuta, es también una de las que peor paga a sus doctores. ¿Cuánto tardarán los 'ojeadores' de otras CCAA, del País Vasco, por ejemplo, que es quien mejor paga a sus galenos, en presentarse en el Torrecárdenas con la intención de llevarse a estas dos figuras de la medicina?

--Lo sentimos, pero el mercado de invierno de fichajes ya está cerrado -puede que alegue, a ver si cuela, Manuel Vida, director gerente del hospital.

Pero no colará porque aquí no hay mercado ni de invierno ni de verano. Ha faltado poner en esos contratos una multimillonaria cláusula de rescisión. Confiemos en que esos médicos prefieran vivir en su tierra, pero de todas formas exijamos esa cláusula.