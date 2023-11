Nada como una fiesta

No es pan y toros, pero casi. No hay como una buena fiesta en un pueblo para tener contentos y felices a los vecinos. Y no hablamos de las fiestas patronales, en las que cada uno de los municipios da el do de pecho y con motivos y razones. Hablamos como desde los ayuntamientos se busca y se rebusca en la historia de los pueblos para recuperar eventos que atraigan turistas y los ciudadanos lo vivan con devoción. Hablamos, por ejemplo de jornadas micológicas, moros y cristianos, día del emigrante o la recuperación de oficios antiguos. Todo por pasar un buen día.