El fin de una época

Según Victor Hugo « El ignorante que se complace en su ignorancia, es enemigo de la Libertad y de la Democracia”. Él se refería a la cohorte de oportunistas y de trapicheo que acompañaron a Bonaparte en sus guerras y que saqueaban los países en vez de propagar las ideas de la Revolución francesa, tal como Napoleón lo deseaba para debilitar las Monarquías de Europa. Victor Hugo, nos describe como a principios del siglo 19, en una Sociedad compuesta de campesinos y burguesía urbana, tuvo lugar tras las guerras de Napoleón, un cambio debido al surgimiento de intermediarios, especulativos que sólo se interesaron por sus lucrativos asuntos, fue el embrión de una nueva clase social aliada de los Capitalismos nacionalistas en Occidente. ¿Hubo una repetición de la Historia durante las guerras del siglo 20? No exactamente de forma igual. Desde la mitad del siglo 20, las economías en Occidente, han sido colonial-izadas por las financieras, las cuales provocan una concentración de los medios de producción, orientando sus inversiones hacia las grandes distribuidoras de productos de consumo que internacionalizan en toda la UE, incluso subdividen y dominan los servicios complementarios a la distribución con diferentes Sociedades, en las cuales encontramos los mismos socios. Pagan mal los productos fabricados con bajos costos, en otros países fuera de la UE y nos quieren dar lecciones de patriotismo. Destruyen el pequeño comercio, también a los pequeños agricultores, que lentamente se convierten en trabajadores agrícolas para las multinacionales de la distribución. El Neoliberalismo, ha roto todos los equilibrios Sociales y económicos que surgieron junto al Capitalismo Nacional, el Neo liberalismo, ha destruido la Clase Obrera con el cierre del tejido industrial y desplazándolo a China, India y otros países con muy bajos salarios, Los campesinos en España representan un 5% de la población, cultivan 23 Millones de Hectáreas, de las cuales solo tienen un 7% en propiedad, que son pequeñas explotaciones, para el Neo liberalismo, los campesinos, incluso estorban para sus proyectos de expandir sus negocios en Marruecos, Senegal y Kenia de donde pueden traer al Mercado de la UE todos los productos agrícolas con grandes beneficios y si necesitan mano de obra para sus extensas fincas en España, están los emigrantes, mal pagados, viviendo en condiciones precarias y por necesidad dispuesto a trabajar sin protección social. En las nuevas estructuras económicas puestas en pie por el Neoliberalismo ya no queda espacio para que se desarrolle la Clase Media, de esta solo sobrevivirán aquellos que les son indispensables y reducidos a funciones de trabajadores en los Bufetes de Abogados dominados por las financieras. La inteligencia Artificial derribará paneles de profesiones liberales. De todas formas, los Políticos de la UE, no temen por sus sillones, fieles servidores del Neo Liberalismo, saben que las televisiones privadas los santificaran y que los ciudadanos votan por ideología y no para defender sus intereses económicos, por ello han votado tranquilos, una entrega de 50 Mil Millones de Euros a Ucrania, sabiendo que parte de estos millones terminará en las arcas de las industrias de armamento US, mientras que para el Campo de la UE ofrecen pequeñeces. El campo de la UE está condenado, su declive empezó tras las sanciones a Rusia, un Mercado que consumía 30% de la producción de carne legumbres y frutas producidas en la UE.