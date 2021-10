Por fin sin móvil.

Precisamente el lunes por la tarde tuvimos una jornada de no móvil. Imagino que habrá alguien damnificado, sobre todo teniendo en cuenta que el evento se celebró en el mundo mundial, pero como el teléfono hablado si funcionaba, que es para lo que nació el primer motorola de 7 kg, no se puede decir que estuviéramos incomunicados.

Teníamos internet y teléfono. Lo que faltaba era lo de los mensajes, las fotos, los chistes, el supuesto ahorro de tiempo y las teóricas inmediatez y estar informados "en tiempo real". Pero yo me pasé una tarde de grana y oro. Y además, releí una página de El Mundo que con una entrevista a Marc Masip, Psicólogo que parece ser, por lo que he visto en youtube, que es especialista en solucionar problemas ocasionados por los móviles a los muchachos jóvenes.

De hecho, Masip no se anda por las ramas, pes es casi tan "forofo" de los móviles en los colegios como yo. Prueba de ello es que la primera respuesta que da en la entrevista citada es que: "Los hijos no deberían tener móvil hasta los 16 años, …, porque antes no tienen el cerebro suficientemente desarrolladoni la madurez necesaria para utilizarlo y, segundo, porque en realidad no lo necesitan".

Más adelante afirma que, "eso de que los niños que no tienen móvil no tienen amigos es mentira. De hecho, las familias que se los dieron por esa razón, ahora se encuentran con un montón de problemas. … El móvil es la principal causa de petición de psicólogo para ayuda familiar en España. … Además, casi doblamos la media europea en adicción de adolescentes a internet".

Como información fundamental destaco que "recomienda prohibir el móvil en los colegios, pues los menores están en el patio mirándolo, sin hablar entre ellos. Es escalofriante porque el recreo es un espacio para relacionarse". Añade el periodista que "Masip es partidario de que todas las escuelas, públicas y privadas, apliquen un mismo criterio y que se haga a nivel nacional". Por si no queda claro, Masip recalca: "Se debería regular dentro de una ley estatal".

De todo lo anterior, lo único que me molesta es que coincidimos en la opinión y argumentos de rechazo del uso desmedido de internet y las famosas aplicaciones, tales como "feisbuk", guasap, e instragram, no por ellas mismas, sino por el daño que pueden hacer a los adolescentes con esos pseudomodelos de conducta que muestran. A ver si de una vez nos damos cuenta de la gravedad del problema.