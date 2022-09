¡ ALBRICIAS! Por fin me he topado con lo que andaba buscando. Y no es que me hubiera puesto tope ni límite alguno para buscar la solución. Lo que me ha ocurrido es que no tengo a mano el María Moliner y lo de "topar las cestas" me tenía confuso.En un primer momento me repelió la expresión "topar los precios". ¿Quién les va a embestir? Me pregunté y no hallé respuesta. Después me pregunté: ¿quién va a elegir los productos de la cesta "topada"? y tampoco encontré respuesta. Y me pregunté: esta noticia ¿de dónde sale tan de pronto? ¡Ahí le dio!

Ahí me di cuenta de que una vice-presidenta que además es ministra de trabajo, no va a gastar inútilmente su precioso tiempo en estas, vamos a llamarle, cuestiones. Y me fui acercando a mi solución, pues me pregunté ¿ha dicho algo el presidente?: NO. Pues entonces esto es como un bulo parido en la factoría de "Diálogo para Besugos" de La Codorniz. Entretenimiento para las fieras. "Verás cómo el vulgo se entretiene hablando de racionamiento, control de precios, limitación de libertades, pero a mí me dejan tranquilo unos días" diría el jefe. Y así ha sido ¡Agua de borrajas!