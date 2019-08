Los finados

A principios del siglo XX en las calles de Granada, andaban muchos pobres que exhibían sus taras físicas, en definitiva una parte de la sociedad que llenaban las plazas de tristeza y miseria. Alguna gente piadosa aliviaba su conciencia ejerciendo la caridad de tener un pobre que saciase su hambre con la comida que sobraba en casa. Todo este entramado de desfavorecidos eran alquilados por las familias o por las funerarias para que en los entierros hicieran de veleros, portando velas para acompañar al difunto, apreciándose una diferencia social en los óbitos. Si era rico se seguía un protocolo de delicado estilo, la familia del finado se dirigía a sus amistades de dos formas: "No se reparten esquelas y se suplica coche" o "Llevando de casa en casa las esquelas en un gran sobre negro con la hora del entierro". Los entierros se acompañaban de estandartes e inscripciones latinas en oro, o bien la bandera de alguna cofradía. Le seguían todos los discriminados con sus velas encendidas formando una triste y macabra procesión. Si el rango así lo requería se acompañaba de niños con cirios y todo esto con una comitiva eclesiástica que cantaba salmos penitenciales encabezada por el barítono Julio Vidal Aban, interpretando el miserere acompañado de un músico que se llamaba Gaspar que tocaba el fagot Toda esta parafernalia transformaba cantos litúrgicos como el gori-gori en comparsas graciosas que dependían de la importancia del muerto. Así pues, "Cantemos o no cantemos cinco duros ganaremos." Los entierros de mujeres, hombres y niños se llevaban a hombros, pudiendo ver su imagen e implorando por su alma. Se hacia el recorrido por la acera del Darro y el paseo de los Tristes, con gente dedicada a este fin, despidiendo en el puente del Aljivillo al difunto, con la correspondiente retribución de una peseta a los veleros y de un duro alos emperifollados carruajes, y es a partir de este lugar cuando cuatro enterradores lo llevaban a pie, teniendo en cuenta que si se echaba la noche encima lo dejaban pernoctar en una cueva y continuaban al día siguiente. Había casos de Street-teas en que se le quitaban los zapatos y el traje apareciendo luego por alguno de los baratillos de la calle Elvira. A veces aparentaban los que no tenían y le quitaban el forro a la caja para no pagar impuestos, las de los pobres iban atadas con cuerdas para que encajara las tablas y se les conocía como caja de las animas, de inferior calidad que las de Palo Santo, usadas por personas más pudientes, como era el caso de D. Manuel rodríguez con itinerario especial hacia el cementerio por la Alhambra, para terminar aquí dejo al lector con dos coplillas de la época.

"Cuando se muere un pobre que solito va el entierro. Cuando se muere un rico, va la música y el clero".