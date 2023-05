Hace unos días quedé con uno de mis hijos para ir “al Reina Sofía” a ver el Guernica. A partir de ese momento y hasta el de nuestro encuentro, mi emoción iba aumentando. Así que llegados al día D, llegué a la cita con tiempo suficiente para ir a mi tienda preferida de libros viejos y ahí me “agencié”, entre otros, unas memorias de Neruda. Casualidades de la vida. No olvidemos la amistad que unió a ambos y que llevó a Neruda, ya “muy perjudicado de salud” a viajar para dar su último adiós a su amigo Picasso.

Tras nuestro café de rigor, comenzamos el paseo hacia el Guernica del que nos separaban unos cientos de metros. Mira por dónde, al sobrepasar el Palacio de Fomento, mi cicerone me hizo fijarme bien en las dos cariátides que adornan la puerta principal, sobre todo en la de la izquierda, que es Deméter, más tarde bautizada por los romanos como Ceres, hija de Cronos y Rea y hermana de Zeus. Es la diosa de los trigales, a los que protege y cuya germinación facilita, asegurando la madurez de los cultivos.

Pero la enseñanza más importante que yo he sacado de la charla de mi cicerone, es que Deméter “las pasó canutas” durante el largo periodo que estuvo en los Hades “sin probar bocado” por razón de su tristeza durante la estancia en el inframundo, y que cuando al fin consiguió su libertad, y podría vivir salir de su cautiverio libre, por no haber probado alimento alguno, calló en la tentación de la oferta del “retorcido” Hades, y se comió un grano de granada. Ese hecho la mantuvo ligada a Hades y trajo consecuencias para la Humanidad. Reitero: por un grano de granada.

Ya en “el Reina Sofía”, por mor de mis bastones me libré de guardar cola -kilométrica- y me fuí derecho a la Sala 205, donde se encuentra el Guernica. Como de Arte, ando peor que físicamente, me ceñiré a mi impresión: emoción difícil de contener al contemplarlo.

De hecho, mayor a la esperada. Y mira que a ciertas edades las emociones ya son más limitadas. Pero es indescriptible la que sentí. Al contemplarlo, es cuando me hice una idea mucho más aproximada de su magnitud, de la capacidad de síntesis de Picasso, de su simplificación de las ideas y las emociones para transmitirlas en estado puro, sin contaminación de colorido alguno, y de la pureza de los trazos, que no distorsionan las emociones, si no que las enriquecen y endurecen.

Efectivamente, hay que verlo para ver lo que es la barbarie de la guerra en estado puro.

Tarde para el recuerdo.