La tinta del Montblanc rojo serie limitada estampó las firmas. Esos papeles no podían llevar más lágrimas a cuestas, más desvelos y preguntas, más noes que síes, más pares que nones. Más mentira que verdad. La notaría parecía el mercado de la plaza de abastos. Bullicio en unos pasillos donde los empleados de banca campaban como Pedro por su casa, corbatas anudadas y cheques en los maletines. Se olía a prisa. Llegué tarde, no quería esperar más.

Me había tirado quince años esperando. A qué, a quién, a nada. Cerré el paraguas. Él también lloraba. Lo dejé en la entrada para evitar el goteo, suficiente con el de mis heridas que iban, como Pulgarcito, dejando rastro. Esa mañana la harina de trigo escaseaba en los ultramarinos. La rasera desenvolvía el agua con el gluten blanco hasta convertirla en pequeñas migajas. Despojos, desechos. Los restos de mi naufragio, el reflejo de expiración convertida en mujer. Apagó mi fuego, solo quedaban cenizas. Ni rescoldos. Dejó de brillar mi luz, dejó la penumbra. No fue ante la Virgen del Rosario, no hubo genuflexión de rodilla con anillo. No era para mí. Se cansó o lo cansé. Se murió o lo maté. Me lapidó más bien, pero quien con sus manos echa tierra, deja sus palmas manchadas. En mi mundo paralelo, llegaba a creer que podía sanarle con mis dedos o matarle con mis besos. Jamás se durmió sin uno, a veces en la espalda…nunca salió sin otro, aunque fuese en la mejilla. Aun así, me hubiera gustado vivir cien años para hacerle feliz los cien, hoy, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea feliz siempre, porque eso es el verdadero amor, todo lo demás son tecnicismos. Y no se hincó la rodilla, ni había predrusco mareante, ni el escenario era Macael , pero yo anhelaba ser su bastón cuando sus piernas ya no colgaran balones al área, ni saliera de sus botas el último pase de gol. Cuando peinara canas, pero no tan pronto.

Cuando sus ojos transparentes necesitaran lentes por el mero paso del tiempo. Yo sí quería, siempre quise. Siempre lo quise. El baile nupcial del enlace ya presagiaba lo que años después ocurriría: “al final, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals…”. Bunbury no puede ser la canción elegida para un desenlace con perdices. En palabras del genio con bombín: “solo espero que ella sepa darle aquello que yo no supe, a pesar de haberle dado todo”.