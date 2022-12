El fondo de la cuestión

La televisión solamente me gusta por las películas "que echa", que decíamos antes. Por lo tanto, a pesar de la gran influencia social que tiene no puedo nombrarla, por lo que solo me referiré a la radio y al periódico, pues sea cual sea la que escuches o el que leas, te encuentras, salvo honrosas excepciones de objetividad y coherencia, con un aluvión de noticias e informaciones, en su mayoría procedentes del gobierno, y expuestas en cada medio bajo la influencia de una ideología concreta, prevista y determinada, pero en forma de batiburrillo.

De la forma en que se emiten, se tratan en los medios afines al mismo, y del estilo del lenguaje empleado, tengo la impresión de que en realidad, lo que pretenden es hacer crecer en nuestra cabeza un bosque de información variopinta y sesgada, que no nos permita ver los árboles que hay en el mismo, que en este caso son los objetivos reales que pretenden obtener de esa confusión creada, tal cual es un cambio de modelo social. Y eso me preocupa mucho, porque en realidad es lo de la gota de agua que horada la piedra. Así que, más vale que miremos bien lo que subyace en cada información que nos hagan llegar.