¿Dónde están los fondos COVID?

Almería necesita que el Gobierno de Sánchez cumpla de una vez sus promesas sobre los fondos COVID. No es una cuestión política o una estrategia partidaria: es simple sentido común y respeto a la palabra dada. El pasado año, en los momentos más complicados del inicio de la pandemia, mantuve junto a un buen número de alcaldes varias reuniones virtuales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los que se comprometió a liberar un fondo de 3.000 millones de euros para las Entidades Locales, así como una partida de 300 millones para compensar a las empresas de transporte público urbano por las pérdidas derivadas de la pandemia. Pero ha pasado ya un año y el gobierno de PSOE-PODEMOS no ha sido capaz de cumplir su propia promesa. De hecho, a día de hoy el Ayuntamiento de Almería no ha recibido del gobierno ni un solo euro en concepto de ayudas COVID. Ni uno. Y conviene recordar que, por muy bien que se gestionen las diferentes áreas o se pueda disponer de un superávit, los recursos del Ayuntamiento de Almería no son ilimitados y necesitamos con urgencia los fondos prometidos tantas veces por el Gobierno de España. Sin embargo, las noticias que tenemos al respecto no pueden ser más negativas. Acabamos de conocer que el Ministerio de Hacienda no dará ayudas, incluida la del fondo de transporte, hasta el próximo verano. Y eso, con suerte. Pero si ese dinero no llega pronto, la situación del transporte público puede ser muy grave porque el sector se ha desplomado y no sólo por las consecuencias propias de la pandemia, sino porque ha habido reglas que han prohibido su uso habitual y se ha limitado mucho su aforo. El transporte público es un elemento de cohesión urbana y social en todas las ciudades y constituye la base de la movilidad pública y no es coherente que el mismo gobierno que pretende abanderar en exclusiva la defensa de las personas más vulnerables abandone al medio de transporte popular que conecta y une nuestros barrios mientras dedica millones de euros a rescatar compañías aéreas en Venezuela. Almería necesita que el Gobierno cumpla sus compromisos para que podamos seguir ayudando a los almerienses. Y mantendré este recordatorio hasta que se cumpla con lo acordado, e invito a que se unan a él todos los grupos políticos del Ayuntamiento, porque los intereses de Almería están siempre por delante de las estrategias partidistas.