Yo fracasé como intermediario

Puestos a recordar, normalmente recordamos lo bueno y lo agradable, pero dejamos en el saco los fracasos y lo desagradable. ¡Eso no está bien! Hay que recordarlo todo, pues de los fracasos se aprende, a veces más que de los aciertos. Me gusta aprender de mi pasado, así que no olvido mi fracaso como intermediario, hace unos 15 años, entre la Dirección Regional en Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un gran Empresario de la Comarca del Mármol. Los representantes del CSIC habían estudiado, como es su estilo: exhaustivamente, el estado en que se encontraban los montes tras la extracción del mármol y la solución al mismo: regeneración vegetal. Era un proyecto a largo plazo y muy barato: parte del comienzo era sembrar esparto. ¡Siempre lo humilde es importante!

Pero no hubo acuerdo. No perdí la comisión, porque no la había. Todos eran amigos de verdad. ¡Qué gran satisfacción perdí! Pero aprendí mucho, y esa es la parte positiva.