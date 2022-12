La fuerza de creer en lo que hacemos

Cuando la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente está a punto de cumplir 35 años, me encantaría poder hacer un balance positivo de la situación que atraviesan las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables. Desafortunadamente, no podemos decir que la realidad que vivimos nos invite a la autocomplacencia. En la última década, hemos atravesado una sucesión de recesiones, crisis hipotecarias, financieras, de deuda, sanitarias y ahora inflacionistas, energéticas y climáticas. El mundo parece haberse convertido en un lugar más sombrío, menos seguro y más inestable, con posicionamientos políticos polarizados y una vía de resolver conflictos que se basa en la confrontación en lugar de hacerlo en las habilidades comunicativas y de alcanzar consensos. Tenemos una guerra a las puertas de Europa, tensiones geopolíticas en otras partes del mundo e incluso hay medios de comunicación en los que se analiza la posibilidad de que se produzca un conflicto bélico mundial. La situación económica que han generado la pandemia, la guerra, la subida de precios y el incremento de tipos de interés está empobreciendo, sobre todo, a las personas más vulnerables y ensanchando la brecha entre los que más y menos tienen. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país ha aumentado hasta el 27,8% en 2021, la tasa más alta desde 2016. Los concursos de acreedores, que se producen cuando las empresas se declaran en quiebra o suspensión de pagos, han crecido un 30 % en el tercer trimestre de 2022. El mercado laboral tampoco ha resistido a este escenario tan negativo. Aunque la guerra de Ucrania y la crisis energética no habían parecido afectarle en los primeros meses del año, entre julio y septiembre de este año sí se ha notado ese efecto. El número de personas paradas ha aumentado en 60.800 personas y el total vuelve a estar cerca de los 3 millones. Esto incide con mayor virulencia en los colectivos más vulnerables, como las personas con discapacidad, las paradas de larga duración, las mayores, las de minorías étnicas o inmigrantes y las mujeres con problemas de integración social, entre otros. En este contexto en el que resulta fácil caer en la desesperanza, el desánimo y la desilusión, quiero hacer un llamamiento a seguir trabajando con rigor y dedicación por los sectores de la población que más lo necesitan, con valores como la igualdad, la innovación y la sostenibilidad, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 2030), en un mundo amenazado por unos cambios sociales, medioambientales y económicos sin precedentes. La Asociación El Saliente surgió hace casi 35 años para derribar unas barreras que parecían infranqueables y hoy podemos estar satisfechos de haber contribuido a eliminar algunas de ellas. Seguimos teniendo la determinación de enfrentarnos a los retos que presenta el futuro. Hemos comprobado en otras ocasiones que creer en lo que hacemos nos da una fuerza que es difícil de vencer. Por eso, esa ilusión y esa esperanza con la que El Saliente se fundó en 1988 siguen vigentes hasta el día de hoy con la misma vocación de contribuir a la construcción de una sociedad más justa.