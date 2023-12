La Fundación del Español Urgente -FundéuRAE- es una institución sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación.

Y Julia Uceda Valiente es es una profesora y poeta española nacida en Sevilla, nacida en Sevilla el 22 de octubre de 1925, que ganó el Premio Nacional de Poesía 2003 por el libro “En el viento, hacia el mar”. Está en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y sigue trabajando mientras espera el 2025, para cumplir el siglo.

Los traigo a colación, porque la FundéuRAE ha tenido el buen gusto de felicitarme las Navidades con una poesía de Julia Uceda, que transcribo a continuación, para disfrute del lector: “No moriré en un mundo de silencio / me digo. / No moriré en un mundo sin palabras, / de voz en blanco y negro / o sólo en negro, quietas, titilantes / del fuego de las bocas, / de los aires del corazón sin voz. / Silencio. / No: / palabras. No. No las olvides pues te olvidas / de ti.”

Después de leer esos versos, ¿quién puede callar?