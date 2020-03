El fútbol, como asunto experimental

Decíamos ayer que un fantasma sobrevolaba la vertical del fútbol y no hay más remedio que preguntarse por qué no sobrevuela otras manifestaciones más proclives a la mezcla humana. El Valencia-Atalanta va a jugarse sin público, no vaya a ser que venga gente infectada del lugar de origen del visitante. Y por si vienen italianos, a hacer puñetas entrar en el estadio valencianista, pero nada se dice de impedirles participar de las Fallas.

Cierto es que la imagen de mesura la ha dado el que quizá sea el mejor presidente futbolístico de la contemporaneidad. Ha dicho Ángel Torres, ese madridista que dirige los destinos del Getafe de forma modélica, que sólo resta acatar lo que digan las autoridades que manejan el caso. Si esas autoridades sanitarias dicen que no hay que hacer taquilla, pues se deja la grada desierta y punto en boca. "Prefiero proteger a mis socios", ha dicho el ejemplar dirigente madrileño.

Pero, claro, si la cosa sigue su curso no parece lógico que sólo sea el fútbol quien pague el pato. Y aunque sé que todo esto que digo resulta impopular y que sólo la idea de que la medida llegue a Semana Santa y Feria pone de los nervios al personal, algo tendrá que decir el fútbol para defenderse de este agravio comparativo. Es tema espinoso, una medida que corre el riesgo de provocar un efecto dominó de impensables consecuencias, pero no sólo en fútbol hay aglomeraciones.

Ya en Italia ha llegado la prohibición absoluta a cuanto huela a fútbol y la puñetera globalización puede hacer que también aquí tengamos que poner las barbas en remojo. En todo este asunto, la voz de Ángel Torres me ha parecido lo más sensato de cuanto produce este horrible aquelarre. Las perspectivas no pueden ser más amenazantes y como siempre ocurre, el fútbol está en la diana. ¿Qué ocurrirá con el doble compromiso del Sevilla con la Roma? Chi lo sa...