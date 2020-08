El fútbol base que nos viene

Ayer me tomé un café con mi buen amigo Ginés Belzunces, presidente del Español del Alquián y propietario de la cafetería Herbel que, a propósito, ha hecho unas mascarillas chulísimas. Yo iba con la mía de mi gimnasio, Vida'04, también bastante 'apañá' (permítanme ponerle algo de gracejo a nuestra situación actual de pandemia que o aprendemos que va a estar con nosotros durante un largo tiempo o nos vamos a amargar). De las muchas cosas de las que hablé, cómo no, una de ellas fue del fútbol base, parte de su vida en el club jabegote, con el que lleva ya más de 20 años. ¿Cómo se va a organizar el fútbol base en plena pandemia del coronavirus? Dios dirá, no se puede decir otra cosa. Hemos visto que el fútbol profesional se ha infectado en las últimas jornadas, por lo que todo lo que pase de Segunda B para abajo va a ser una moneda al aire. Test para todos no es posible porque los clubes humildes no tienen dinero y, por supuesto, Gobierno y RFEF no son fiables. ¿Qué pasará? Ni la medicina lo sabe.