La nueva Copa del Rey ya es otra cosa. El anterior formato estaba gastado y no ilusionada a nadie. El actual, con presencia de equipos de Regional ha recuperado el fútbol de pueblo, el fútbol modesto que no molesto, como decía un conocido con mala leche, para muchos el auténtico por sus valores, la ilusión y el orgullo de sus jugadores por defender el buen nombre de su municipio. El reciente sorteo ha sido toda una clase de geografía y ha demostrado lo poco que sabemos cuando nos sacan de lo conocido. Al que esto suscribe, como supongo que otros muchos, le ha llamado la atención de un equipo. Me refiero al Panadería Pulido. Confieso que era la primera vez que oía el nombre de este equipo. En baloncesto está a la orden del día, lo de colocar al sponsor por detrás del club, oero no así en el fútbol. El segundo estímulo me llevó a situar el club con su municipio, El equipo grancario es el estandarte deportivo de Vega de San Mateo, un pueblo de 7.500 habitantes, que ha dado el salto a 2º B partiendo desde abajo. Un equipo de pueblo, con orgullo m a mucha honra.