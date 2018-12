El futuro de Andalucía en su mano

Si toda cita electoral supone una ineludible apelación a la participación de todos aquellos ciudadanos que sienten la democracia no como un fin, sino como un medio, en esta ocasión parece obvio incidir en la trascendencia real de las elecciones autonómicas que celebramos en esta jornada. Por eso es tan importante que todos participemos a la hora de decidir qué tipo de Gobierno habrá de tener la Junta de Andalucía para enfrentarse a los retos que nos plantea el futuro. Y para ello son necesarios los votos de todos, sin excepción. Sin votos no hay democracia y sin democracia no hay posibilidad para un escenario de progreso, de estabilidad y de bienestar para todos. Todos debemos ser conscientes de que la posibilidad de votar en libertad marca la diferencia entre los ciudadanos libres y los súbditos y que sólo desde la condición de ciudadano se puede ejercer luego el necesario ejercicio del reproche, la crítica o la exigencia de cambios en la gestión de los asuntos públicos. No creo que el desapego o el desinterés por los asuntos públicos sea en estos momentos una excusa válida para nadie a la hora de acudir a la cita de las urnas, de las que tan importantes decisiones saldrán para Almería, para Andalucía y para España.

Del mismo modo, quisiera agradecer el esfuerzo y la responsabilidad de cuantos almerienses están prestando hoy un gran servicio a la democracia ejerciendo el papel que les ha correspondido en las diferentes mesas y colegios electorales, así como a todos los funcionarios y servidores públicos que hoy redoblarán esfuerzos para que la jornada electoral se viva en Almería con normalidad y sin incidentes. El domingo es largo y el tiempo empleado en emitir el voto es muy corto. Tiene todo el día para acercarse a su colegio electoral y hacer valer su condición de ciudadano responsable votando por la opción política que considere que mejor responde a sus ideas o puntos de vista. Y si tiene hijos, le recomiendo que acuda con ellos al colegio electoral para que ya desde pequeños entiendan y asuman su papel como ciudadanos activos de una sociedad democrática y libre. Nuestro único rival en esta jornada es la apatía y la abstención. Y para vencerlo, todos debemos ejercer en libertad y con responsabilidad nuestro derecho al voto. Va a tener usted el futuro de Andalucía en su mano. No lo olvide.