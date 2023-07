Por un momento me consoló la idea de que eran hologramas del pasado, las “tormentas imaginarias” de mis innegociables 091; ventiscas ríspidas que transportaban fantasmas de una pesadilla macabra, para mí arrumbada, ingenuamente arrumbada, por algún rincón en el desván de mi memoria. Pero el tipo mal fachado que me llamó “hijo de puta” dos veces y me espetó “Viva España” era de carne y hueso. Yo simplemente estaba sentado en una terraza, con mi pulsera republicana puesta, conversando sin más. Él llevaba un cinturón con la bicolor y el águila franquista. Desde luego, no parecía dispuesto a conversar lo más mínimo. También son reales y reconocibles los destacados miembros del PP que siembran dudas sobre el voto por correo en las próximas elecciones del 23J. Incluso no tienen reparo en tildarlo de pucherazo, como si esa praxis no fuera patrimonio histórico de sus huestes. De la mano de Correos va la descalificación completa a las instituciones democráticas, llenas de okupas, terroristas y conspiradores, un discurso que van dejando a cuentagotas, para que vaya calando y, de paso, camuflar su más que preocupante aroma totalitario. El alcalde de Madrid igualmente existe. Tiene nombre, apellidos y preside una corporación que ha decidido retirar los versos de Miguel Hernández del cementerio de La Almudena. Sin duda, Miguel Hernández fue un rojo confeso, militante y público, factores todos ellos que no veo en qué afectan al monumental texto que es la Elegía a Ramón Sijé. El Ayuntamiento de la Villa y Corte sienta un precedente, como mínimo, inquietante. De seguirse el criterio de prescindir de todo lo incómodo a su ideología pueden derivarse consecuencias catastróficas para nuestra historia literaria. Sin rojos, rebeldes, disolutos, homosexuales o masones mucho me temo que van a tener que escribir manuales con las páginas en blanco. O llenarlos de impostores, práctica para la que, eso sí, cuentan con el sólido entrenamiento que les propició el Franquismo. Cuando finalmente no tuve más remedio que convencerme de que todo era así, entonces me entró un pánico atosigante. Esta vez lo asocié a Radio Futura, otro de mis grupos favoritos, y aquella canción en la que anunciaban que ”el futuro ya está aquí”. No son ni hologramas, ni fantasmas ni ensoñaciones. Son la derecha y la extrema derecha españolas que nunca se han ido por completo de su caverna consustancial, que han aceptado muy a regañadientes la democracia y que siguen manteniendo un talante intolerante, en sus instituciones, con nuestro pasado y nuestra cultura, hasta en la cotidianidad más nimia e inocente. Sí, este es el futuro que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Quienes sí somos demócratas pensamos que está en nuestra mano evitarlo. Es nuestra última esperanza para huir de lo que sería un descalabro histórico como sociedad.