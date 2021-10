Un futuro en libertad

Hoy, 4 de octubre, festividad litúrgica del gran Santo de la cristiandad, san Francisco de Asís, quiero traer a colación de forma sucinta por el espacio, palabras pronunciadas por el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en la mesa "Libertad frente al populismo" organizada en la Convención del PP, acompañado por el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien lo definió a este como "la encarnación de la libertad en América Latina" y se preguntó si "Europa está dispuesta a defender las libertades que nacieron precisamente aquí, en este continente, gracias a las cuales la democracia ha conseguido llegar a países fuera de la normalidad".

Incidió en la importancia de que en unas elecciones "se vote en libertad y bien, ya que los países que votan mal -en referencia a potenciales dictadores- lo pagan caro". Por ello, resaltó que "los países más prósperos son los países democráticos y por eso, "Europa Occidental tiene los más altos niveles de vida y es un modelo para el resto del mundo". Pero este modelo ha entrado en una crisis de identidad al haberse apartado del fundamento que la ha hecho próspera: el humanismo cristiano.

Por su parte, el opositor al régimen chavista y premio Sájarov, Leopoldo López, explicó que Venezuela no ha salido de la dictadura "no porque hayamos cometido errores", sino porque "es una estructura de criminales que son dueños de distintos ámbitos que les lucran y les dan beneficios". "Maduro sigue en el poder porque no está solo. Cuenta con el apoyo de países poderosos que tienen una visión expansionista de una enfermedad, el autoritarismo, que está afectando no solo a países como Venezuela, sino también a democracias establecidas como España o EEUU".

Países como China, Rusia, Irán, Turquía o Cuba tienen una alianza para la expansión del autoritarismo en el mundo y, en especial, en Venezuela. Pidió que "no se relativice" la libertad: "Si Europa no está dispuesta a defender la libertad más allá de sus fronteras van a vulnerar su propia libertad". "La lucha por la libertad tiene sentido en todos los rincones y en todos los ámbitos".

Hay que apoyar para este día 12 de octubre, en todas las embajadas de América Latina, que es algo más que un continente, son hermanos, celebremos el Día de la Hispanidad para inyectar un hálito de esperanza en la afirmación de los valores democráticos para un futuro en libertad, no aceptando el revisionismo histórico por ser una cobardía moral e intelectual. Paz y Bien.