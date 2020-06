El futuro en cinco libros

Ernst Jünger en su libro "Sobre los acantilados de mármol", nos describe una sociedad ideal, basada en la convivencia pacífica, centrada en la cultura. Pero desde el bosque, es decir donde habitan las sombras, el engaño, los encuentros misteriosos y acechan peligros de la razón primitiva, surgían los ecos del gran manipulador, del genio del mal, que atraía a las masas, sobre todos a los jóvenes, ofreciéndoles placeres y diversión, azuzando la destrucción. El desorden y el caos era su seña. Era este líder mesiánico el Gran Guardabosques, unas veces brutal, o seductor y amable cuando quiere convencer en pos de la consecución de sus objetivos. Mas los espíritus libres no se doblegaron, resistieron, y fueron abocados a la muerte, contemplando como la belleza del arte, del ingenio por ellos construido, se desvanecía bajo las llamas. Al final esa sociedad fue destruida. Oponiéndose a los nuevos modos que se imponían hubo protestas, como bien las describe G. Orwell en su "Rebelión en la granja", siendo su resultado infructuoso, pues se impuso la sociedad de la relativización de la verdad, reflejada en la obra de este autor titulada "1984". Todo es cambiable, las noticias, los enemigos del Estado, los fines de la sociedad, pues la vida gira en torno al gran Líder, cuya imagen está siempre presente. El lenguaje es modulado, acotado bajo unas reglas de corrección, la neolengua es como la llaman. El amor está soportado en el terror. El poder fue alcanzado mediante la revolución de las masas, que buscaban protección y un mundo de amor. Esto se lo ofrecía el "Ekwilismo", doctrina del gran Líder. En "Barra sinistra", Vladimir Nabokob nos narra la manipulación, el terror y la doctrina basada en el amor sin valores. Siendo el resultado la organización social alcanzada en el libro "1984". Pero este tipo de sociedad no era el último fin, pues su estado final es relatado en el libro "Un mundo feliz", de Aldous Huxley. Allí todo es perfecto, la gente es joven y guapa, excepto lo esclavos diseñados genéticamente, no hay reproducción por sexo, tampoco viejos, todo es ordenado y controlado por un senado oculto, se es pretendidamente feliz. El orden está basado en la ciencia, en la muerte, en el sacrificio impuesto. En este conjunto literario descrito, y algunas obras más, podrá el lector ser avisado del peligro futuro a los que nos pueden llevar los derroteros de la actual civilización.