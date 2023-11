España sigue adelante, nos dicen desde el Psoe. Pero no es lo que le oímos a los delincuentes catalanes, a los racistas del Pnv y a los chicos que homenajean a asesinos etarras, por lo que es normal que sean muchos los españoles que se pregunten: ¿Cómo va a ser esa España que nos anuncian los de Just y Bildu?

Tiene cierta gracia oír decir a los portavoces sanchistas en las distintas administraciones “que peor es abrazarse a los ultras”. Lo mejor para ellos debe ser el estar abrazados a los delincuentes catalanes, los racistas del Pnv y los cantores de los asesinos de Eta, que es lo que ha hecho el dios-líder al que adoran.

La amnistía, te dicen desde el aparato del sanchismo, es para parar a los ultras. Y suena bien. Pero estos caballeros, para defender esa amnistía, se alían con los ultras catalanes y los ultras racistas vascos. Los del Pp y los de Vox son los ultras, pero los del Puyol y los del “mocho”, junto a los de Sabino Arana y el cura Arzallus, esos no son ultras. Esos son el progreso. Pues me gustaría a mí saber qué progreso proponen estos señores para los españoles que viven fuera de lo que ellos denominan sus países.

De los que tuvieron en sus filas a Terra Lliure, y los que defienden a los chicos de las bombas o el tiro en la nuca, no merece seguir escribiendo. No quiero llegar a pensar que Adriana Valverde, Juan Antonio Lorenzo y demás colegas del sanchismo almeriense están a favor de pactar con semejantes personajes, y lo triste es que su partido lo ha hecho para que Pedro sea presidente de gobierno.

Desearía guardar todavía un rayo de esperanza en el ser humano, y como lo quiero seguir haciendo, espero que en algún momento, cuando no necesiten el sueldo que les aporta la política para vivir, o su jefe cambie de opinión, a lo que es muy acostumbrado, nos alumbren, y comuniquen abiertamente que ellos no están a favor de los defensores del tiro en la nuca, pero en estos momentos, por los movimientos y declaraciones de sus huestes, solo quedan en el Psoe los viejos militantes, aquellos que si vivieron una dictadura, que lograron una constitución y que algunos, tímidamente, levantan sus voces contra lo que ellos consideran un tremendo error de Pedro con el apoyo del Psoe actual. Entre los viejos militantes del Psoe almeriense no se han levantado esas voces, unidas a las de Felipe, Alfonso, Pepote, lo que no dejaría de ser interesante analizar. ¿Dónde están las voces de los Amate, los Pérez Navas…?