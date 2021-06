Ni 2050 ni gaitas: futuro

En ciencia, la navaja de Ockham se utiliza como una regla general, ya que no es un resultado científico. «La explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera», según el principio de Ockham, que es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, Guillermo de Ockham (1280-1349), según el cual «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable». Ni más ni menos. Está bien hacer planes a largo plazo, pero cuidado, porque a largo plazo, lo usual es que vayan surgiendo desviaciones, cuyo efecto se nota sobremanera varios pasos después. Es curioso, pero esos efectos acumulativos ejercen efecto multiplicador y el resultado no es una suma de errores.

Y si no, que se lo pregunten a los cubanos, que todo esto lo resumieron en el chiste del agente de la CIA que vagaba por el parque del Capitolio, en la zona en que estuvo el periódico de Aznar, abuelo. Hago toda esta introducción porque en los planes quinquenales de la extinta URSS y en la casi extinta y querida Cuba, los informes que el "Consejo de Sabios" presentaba a su conclusión, siempre tenían un apartado para los alabados y cantados logros alcanzados, así como justificaciones de los no conseguidos, que normalmente eran culpa de factores adversos sobrevenidos, por lo que al final, curiosamente, había cantos laudatorios a los cesados. O sea, ni una mala palabra, ni una buena acción.

Si. Esta es la introducción de lo que pienso sobre el plan 2050 que ha elaborado nuestro politburó, más que equipo económico compuesto por técnicos en la materia. Y ahí reside el problema: "técnicos en la materia" es tan ambiguo como quiera el político más desprovisto de conocimientos, ideas y experiencias, amén de carente de currículum profesional.

No hay quien me quite de la cabeza que el astronauta ha roto el melón de los avances: cepillándose de un plumazo a Ramón y Cajal, Ricardo de la Cierva y Gregorio Marañón. Si sigue por esa línea, quitando nombres y reduciendo premios, tiene garantizado un gran avance de la Ciencia española, así como el suyo propio por engrandecer a su "boss", el cual pensará, y esto es un juicio de valor respetuoso surgido intelectualmente de "mi sesera": "si el "ministrauta Pedro", es quien más sabe de ciencia en España, y esto que ha hecho me suena bien, porque seguro que "esos 3 eran franquistas, debe seguir por esa línea: cepillarse a los antiguos, y dar menos premios para ahorrar dinero. ¡Con esto, me dan la medalla de Alfonso X el sabio! ¡Soy un genio!".