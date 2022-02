Los galeristas sacralizados

Una galería de arte es una tienda que vende cuadros, esculturas o similares. El papel de los marchantes empezó a ser decisivo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la burguesía adinerada compraba arte para darse lustre, aparentar y rivalizar con las antiguas casas nobiliarias o el clero, desplazados ya entonces como mecenas. Los marchantes acabaron por convertirse en galeristas con negocios abiertos al público, con poderío para acaparar la obra de artistas buenos y mostrarla en exposiciones cuyo fin último era- y es- vender mucho y muy caro. Ejemplos paradigmáticos de esa época fueron Goupil en Francia o la Parés en Barcelona. Como actores ligados al arte y los artistas, los galeristas empezaron a ser estudiados por los historiadores, permitiendo así la perdurabilidad de sus nombres. Y los artistas a los que representaban fueron designados -en ocasiones muy discutiblemente- como los más relevantes de su época. Durante todo el siglo XX, los galeristas de fino olfato y buen gusto, con dotes para convencer a sus clientes, fueron capaces de prestigiarse y prestigiar a los artistas que vendían, de tal modo que la elevada consideración actual que gozan las vanguardias históricas se debe a ellos en gran parte y también, qué duda cabe, al escaso criterio y pocas dotes críticas de algunos historiadores, que han construido un relato sectario y teleológico, al dictado de estos marchantes, de carácter muy discutible. Así las cosas, España no iba a ser menos y especialmente desde los cincuenta en adelante -pues aquí llega todo siempre más tarde- un grupo de galeristas -especialmente varias mujeres- fueron capaces de fabricar y construir con sus artistas apadrinados un relato de la modernidad que el mundo institucional e historiográfico ha comprado sin el menor cuestionamiento. Constituidos así en grupo de poder, artistas y vendedores por igual, han acaparado laureles, premios y bendiciones, y todas las alfombras rojas del aparato museístico oficializado se han reservado para sus pies benditos. Transigir puede uno por el hecho de que artistas -aunque no sean santo de devoción- sean reconocidos, pero es inaguantable que vendedores -que no han escrito ni una sesuda línea en su vida sobre arte ni practicado la menor filantropía- sean sacralizados como iconos culturales, se les premie y condecore mientras artistas de valía enorme -por todos sitios- van a morir sin el menor reconocimiento y sus obras extinguidas, destruidas, por el paso arrollador de una historia profundamente injusta.