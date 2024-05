He recibido un mensaje con una información de The Objective sobre cómo las trabajadoras del sexo han salido en defensa de Cristina Seguí, una periodista que ha sido condenada a indemnizar a José Luis Ábalos con 6.000 euros por “intromisión ilegítima en su derecho al honor” tras publicar varios tuits contra el que fuera ministro de Transportes. En uno de ellos deslizaba que era un “putero”. Decenas de prostitutas han puesto dinero de su bolsillo para pagar la indemnización por un motivo muy claro: “Es un despropósito condenar a alguien por llamar putero a un ministro que supuestamente contrató nuestros servicios cuando el Gobierno no para de llamar puteros a los clientes”, como asegura la madame Susana Pastor. Por otra parte, me parece oportuno traer unos versos de la “Canción para Magdalena” de Sabina: “ …/ La más señora de todas las putas / La más puta de todas las señoras / Con ese corazón / Tan cinco estrellas / Que, hasta el hijo de un Dios / Una vez que la vio / Se fue con ella / Y nunca le cobró / La Magdalena”. Me quedo con la lección de solidaridad que ha dado a la sociedad ese grupo de mujeres, que han recaudado el dinero para pagar la indemnización.