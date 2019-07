Lo que la gente espera

El clamor generalizado que está instalado en la sociedad es la necesidad de contar con un gobierno que dé estabilidad y certidumbre a nuestro país. Hace ahora dos meses, los españoles votamos para que se trabajara en este sentido y lo hicimos, por cierto, con una gran participación.

Con su voto, los españoles decidieron mayoritariamente que la única opción de gobierno quedara en manos de Pedro Sánchez y del PSOE. Por eso, sorprende la actitud que están manteniendo la mayoría de los partidos políticos, que se han instalado en la obstaculización de un proceso democrático, como es la investidura del presidente.

Esta negativa a facilitar que haya un nuevo gobierno resulta difícil de entender. De hecho, sería una irresponsabilidad que hubiera que volver a repetir unas elecciones por la actitud poco generosa de estos partidos. Con su forma de proceder, únicamente están bloqueando el trabajo que permitiría abordar las grandes reformas que necesita el país.

En este contexto, sorprende la escalada de declaraciones de algunas fuerzas políticas, como es el caso de Unidas Podemos, a la que se le presuponía responsabilidad y generosidad, pero que se plantea irresponsablemente votar incluso en contra de la investidura de Pedro Sánchez por no acceder a un gobierno conjunto, lo que vuelve a colocar al país en las manos del resto de partidos para que no bloqueen la constitución del gobierno.

Especialmente llamativo es el caso de Ciudadanos, con un Albert Rivera que, en su camino de derechización y sumisión a PP y Vox, se niega incluso a dialogar, despreciando la llamada del candidato más votado y presidente en funciones.

La inmadurez de estos líderes que niegan al PSOE la opción de gobernar supone un boicot a los resultados de las urnas y pervierte el sentido de lo que decidieron los españoles.

Pese a estos antecedentes tan preocupantes, no cabe sino seguir confiando en la responsabilidad y la altura de miras de quienes no pueden ofrecer otra alternativa. En su mano está responder fielmente al mandato de las urnas y a lo que la gente espera, que no es otra cosa que un gobierno del PSOE. Por nuestra parte, ya hemos demostrado que estamos dispuestos a afrontar con diálogo y acuerdos los grandes retos que tiene nuestro país y que no pueden esperar más.