Una gilette para pablo casado

La barba del líder del PP no es la de Baroja. Ni la de Valle-Inclán: luenga, blanca y de chivo.Tampoco, la de Jesús de Nazareth. Ni la de Cervantes: recortada y puntiaguda. La barba de Casado es la de Rajoy en un espejo del callejón del Gato; hípster, como la de Clint Easwood, en los rodajes. Una barba, que no es la suya; sino de Abascal y de Espinosa de los Monteros. La misma que la de su gemelo, Alberto Garzón, que no es don Quijote. Esta barba parece una metáfora del peluquero de Pedro Sánchez; quien lleva vaqueros y camisa de cuadros, cuando va con el presidente; frac y pajarita, cuando va con Casado; y, hasta el carné de Podemos, cuando va con Garzón. Tip y Coll, un martes de carnaval, en Cádiz, hubieran recitado el estribillo: "Una gilette, para Casado. Para Casado, una gilette". ¿Qué es, entonces, la chiva de don Pablo, surrealismo, o verdad aristotélica? ¿Un monólogo de Dani Rovira, o un diálogo con Vox (donde dije digo, digo Diego), en Castilla y León? ¿Quién tiene, pues, la gilette para afeitarle la (soto)barba? ¿Sánchez? No. La dama de vestido rojo, chaqueta blanca y falda midi; o sea, Isabel Díaz Ayuso; quien le dirá a don Pablete: "Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre".