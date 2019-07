Pido disculpas, pero hoy me voy a plagiar exponiendo algunos párrafos de un artículo que escribí en el año 2005 sobre "Los girasoles ciegos" la obra de Alberto Méndez que la Junta de Andalucía ha retirado de la lista de lecturas recomendadas a los alumnos de segundo de bachillerato: "Hacía mucho tiempo que no había caído en mis manos un libro tan estremecedor y tan bien escrito. La verdad es que no me arriesgué demasiado cuando decidí comprarlo a partir de las noticias que fueron apareciendo en revistas especializadas sobre "Los girasoles ciegos". Desde que se publicó en febrero de 2004, el libro fue galardonado, primero con el premio Setenil, al mejor libro de relatos, después recibió el premio de la Crítica, y hace algo más de un mes recibió el Premio Nacional de Literatura. Paralelamente es el típico caso de un libro que funciona por el boca a boca y el que yo tengo en mis manos pertenece a la quinta edición, aunque creo que ya se ha agotado la sexta. Por si faltara poco, los derechos de traducción también se han vendido a varios países de Europa". "Los Girasoles Ciegos es un libro compuesto por cuatro espléndidos cuentos, ambientados en el final de la guerra y en la inmediata postguerra que, siendo cada uno una obra independiente, están entrelazados por la desolación de unas vidas derrotadas por unos personajes sin rumbo que son como eslabones de engarce entre las cuatro historias que desembocan en una sola historia: la de aquellos españoles vencidos y atrapados en una España que les niega la existencia. Un libro, pues, para recuperar la memoria histórica sumergidos en la mejor literatura" "El autor de esta, me atrevo a decir, obra maestra, se llamaba Alberto Méndez, un madrileño nacido en 1941, del que no se conoce que escribiera otro libro. Desgraciadamente Alberto Mández falleció el pasado mes de diciembre y no ha disfrutado del merecido Premio Nacional de Literatura" He preferido remitirme a lo que escribí en el año 2005 sobre "Los girasoles ciegos" para que no parezca que manifiesto una opinión influenciado por el despropósito que ha cometido la Junta de Andalucía eliminándolo de un plumazo de las lecturas recomendadas en el bachillerato. Tal decisión en sí misma es más grave de lo que parece, se llama censura. Y más grave todavía es la fundada sospecha de que la sombra de VOX, esté marcando la ruta por donde tenga que dirigir sus pasos el gobierno de la Junta de Andalucía en materia educativa.