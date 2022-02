A los globalizadores

Lo cierto del título es que lo he escrito yo, pero no se a quién va dedicado ni dirigido, ya que: ¿quién es un globalizador? Sin embargo, si la pregunta fuera: ¿qué es la globalización? Hasta yo sería capaz de contestar y, esforzándome, podría hablar de sus ventajas, cambios socio económicos que ha producido, y un gran conjunto de afirmaciones difusas y confusas, y por qué no decirlo, ambigüedades vacías de contenido. Por decir algo: dicen que la globalización es producir por unos sitios y venderlos por otros en condiciones «maravillosas, maravillosas» para los comerciantes. Por ejemplo mandar aceitunas a USA o traer mascarillas de China a mogollón. Cierto, pero solamente hasta que les interesa cumplir a los grandes: los USA aumentan los aranceles y «a hacer puñetas» las exportaciones de aceitunas: como siempre. China dice que no da abasto a fabricar tanto, y ahí te apañes. Lo mismo que antes de la globalización. En otra ocasión hablaremos de los intermediarios de Carlos Cano y en qué consiste su trabajo.