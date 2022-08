Un gobierno también sin luces

Antención, turistas y ciudadanos! ¡Fuera luces! El centro de Almería se apaga a las 22h. Si querían ustedes disfrutar de una agradable temperatura mientras hacen sus compras o recrearse fresquitos ante nuestras excelencias culinarias, lo siento, a 27 grados se prueban ustedes la ropa o se toman la cerveza.

Este Gobierno tiene una especial fijación por hacer la puñeta a las pymes. Ya empezaron con la pandemia, cerrando comercios y restaurantes sin darles ni una ayuda para sobrevivir¿Se acuerdan? Después impusieron el pasaporte Covid convirtiendo a camareros en policías y a clientes en borregos marcados. Más tarde se pasaron a la política de la ventilación y de la separación. "¡Abran puertas y ventanas y todo a un metro de distancia! ", les dijeron y tuvieron que reducir aforos, distanciar mesas y seguir perdiendo ingresos. Ahora nos encontramos con una nueva forma de fastidiar negocios: subir la temperatura en verano y bajarla en invierno, poner puertas automáticas porque las de toda la vida se ve que no funcionan y apagar ciudades a las 22h, no vaya a ser que alguien vea algo que le guste en un escaparate y quiera comprarlo.

¿El motivo de estos despropósitos? Acabar con la dependencia del gas ruso antes de que Putin cierre el grifo y reducir un 7% el consumo de gas como nos ha dictado la Unión Europea.

En paralelo, Pedro Sánchez le ha pegado una política patada a Argelia, nuestro principal proveedor de gas, haciendo que el suministro con este país caiga un 42% mientras aumentamos un 15,6% la compra de materias primas a Rusia que se convierte en el cuarto proveedor de gas a España por detrás de Argelia, Estados Unidos y Nigeria.

Pero no solo de gas vive el hombre y en España, como en el resto de Europa, podemos obtener otro tipo de energía más barata, más estable, más limpia y más nuestra: la nuclear. Energía que acaba de ser declarada verde por la Unión Europea, aunque los progres de este asunto no quieren saber nada.

Somos el único país europeo que no se plantea revisar sus nucleares. Francia y el Reino Unido tienen planes para levantar más reactores, Holanda va a construir dos nuevos, Bélgica los va a mantener operativos más tiempo y Alemania igual, apuesta por la energía nuclear.

Pero aquí no, ¡claro que no! ¿Para qué vamos a solucionar un problema pudiendo crear diez? Al final resulta que los escaparates de España serán un fiel reflejo de este Gobierno: no tendrán tampoco luces.