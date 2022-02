El gobierno de las personas

En Almería llevamos años reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Grandes Ciudades, que el alcalde sigue sin llevar a la práctica. Hasta ahora, el Ayuntamiento sólo ha reformado el reglamento orgánico de participación ciudadana en el que se crea un nuevo distrito, pasando de tres a cuatro, a pesar de las peticiones del PSOE de que fueran cinco. Si el alcalde se hubiera preocupado de que esta ley verdaderamente se aplicara, no nos encontraríamos con situaciones como las que se viven todos los días en los barrios de nuestra ciudad, donde los pequeños problemas se han cronificado de tal forma que en la actualidad han adquirido dimensiones dramáticas. Por ejemplo, en El Alquián los vecinos de la calle Aparejo llevan años reclamando que el Ayuntamiento ensanche y asfalte esta vía para que los vehículos puedan circular, especialmente las ambulancias. En San Vicente, hay personas obligadas a vivir junto a un vertedero ilegal de restos agrícolas porque el Ayuntamiento no ha querido establecer un punto de recogida para aquellos residuos del campo que no son aceptados en la planta de tratamiento. Los jardines infantiles y los espacios deportivos, que deberían estar en perfecto estado para que puedan jugar los niños y niñas, están completamente abandonados, muchos de ellos convertidos en focos de infección, con el suelo de gravilla, las canastas rotas y sin un vallado que les evite tener que salir corriendo entre los coches cada vez que se les escapa un balón.

Si los vecinos y vecinas de cada barrio de Almería pudieran decidir dónde se gasta el dinero su Ayuntamiento, estoy convencida de que los jardines de nuestra ciudad estarían cuidados y limpios.No es solo un asunto de imagen, sino una necesidad pública. Los parques son espacios de socialización imprescindibles, especialmente en barrios como Los Ángeles, que cuentan con una densa población, y donde los parques carecen de vegetación y zonas de sombra.

La lista de problemas que podrían solucionarse si el alcalde cumpliera con la Ley de Grandes Ciudades sería interminable. Tendrán que venir nuevos aires, cambios importantes en la política local pues el tiempo del ordeno y mando ya pasó, y es el momento de abrir las puertas de nuestro Ayuntamiento para que entre la gente y que sean los almerienses quienes decidan cómo quieren que sea su ciudad.