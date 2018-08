Hace unos meses, escuché un interesantísimo debate en la radio, sobre la importancia de la educación vial, sobre la necesidad de concienciar a las nuevas generaciones y actuar sobre todo para la prevención. Conclusión de los expertos participantes: la solución es la educación, más concretamente crear una asignatura sobre educación vial en la escuela. Este verano, también en la radio, hablaban de la seguridad en Internet y las redes sociales. Se recurre otra vez a la educación como solución. El experto abogaba por crear una nueva asignatura en la escuela. Hace solo unos días, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España plantea que hay que educar la conciencia crítica ante la avalancha de noticias falsas que circulan, para saber contrastar y analizar su contenido. De nuevo, la solución es la educación, creando una nueva asignatura. Como dijo Paulo Freire, "la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo". Claro que estas temáticas tienen que estar presentes en la escuela, pero ¿tiene que ser a golpe de asignatura? ¿cuántas asignaturas debería haber, entonces? ¿100? ¿200? Temas como la inmigración, el ecologismo, la igualdad de género, las drogas, las guerras, las personas mayores, el integrismo religioso, la prevención de enfermedades, la discapacidad, o los refugiados (por poner solo algunos ejemplos) deberían tratarse en la escuela. Sucede que en pedagogía cualquier persona se erige rápidamente en experta, como si el hecho de haber pasado por la escuela o tener personas cercanas en ella diera potestad para organizar el sistema. Como si por haber curado pequeñas enfermedades a una hija durante su edad infantil, ya uno pudiera considerarse pediatra. Si usted sabe de prevención de accidentes de tráfico, informática o periodismo… no tiene porqué saber de educación. No se puede saber de todo. Lo realmente triste del asunto es que hace 28 años (ni más ni menos) que nuestro sistema educativo contempla todas esas temáticas (y las que se deseen) incorporadas de manera transversal a todas las asignaturas. Se puede hacer una redacción sobre "el verano", o sobre dos textos periodísticos contradictorios. Se pueden hacer problemas de matemáticas sobre huevos y gallinas, o con datos de inmigración. ¿Tan poco extendidas están estas prácticas? ¿tan poco conocidas son? Va siendo hora, entonces, de que la ciudadanía exija el cambio.