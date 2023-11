Desde q ue no lo amparaba Ivá ya no lo respetaba nadie. Habían adoptado la fastidiosa costumbre de hacer que él, ni más ni menos que Makinavaja, visitara todas las cárceles que había a mano. Si se le hubiese dado bien eso de dibujar, como a Ivá, habría hecho un cómic sobre los barrotes, los jergones y los ranchos de los penales españoles. Así habría matado el tiempo. Es verdad que terminaba haciendo amistades, pero demasiado pasajeras, lo que duraban sus períodos entre rejas, que tampoco eran tan prolongados. La siguiente vez, vuelta a empezar. Resultaba engorroso.

Ahora, no obstante, se encontraba un tanto inquieto o, mejor dicho, algo más que preocupado. El último golpe se le había ido de las manos. Desde que su fiel Popeye decidió retirarse, no había encontrado a nadie eficiente, a lo sumo, niñatos que han visto demasiadas películas. Lo que iba a ser un atraco sencillo se convirtió en la mayor chapuza de la historia de la delincuencia, con un botín descomunal y la policía cogiéndolos en plena faena. Entre eso y toda la retahíla de reincidencias que llevaba encima, su abogada le había presagiado un paquete de los gordos. Se veía pasando una temporada más que prolongada entre rejas. Encima Popeye no iba a visitarlo porque decía que esos sitios traen mala suerte. Bien visto, nada más que con el historial que habían compartido, lo normal es que lo dejaran entrar para quedárselo.

Maki estaba desanimado. Apenas comía, en los patios se limitaba a buscar un rayo de sol, apático, sin hablar, consagrado a contar lo que faltaba para el juicio y a ver la televisión casi como un autómata. En los últimos días se sintió especialmente angustiado porque veía noticias del pasado, como si hubiera retrocedido en el Túnel del Tiempo hasta los días felices en que Ivá dibujaba sus correrías por la Barcelona de la Transición. Los telediarios no hacían más que hablar de amnistía, de presos políticos, de Cataluña. Le extrañó no ver a los grises tras manifestantes greñudos, cachiporra en mano, llevándose detenidos a mansalva. Un día, por mera casualidad, se percató de que no se trataba de aquellos tiempos, sino de los actuales. Iban a amnistiar a políticos, pero también a tipos que habían sembrado el terror en las calles, incluso a una que había repartido contratos públicos como si fueran caramelos entre sus parientes.

Lo comprendió todo. A la mañana siguiente, nada más pisar el patio, empezó a desgañitarse diciendo que era independentista, que no quería carceleros españoles, que aquello era un ultraje para los chorizos catalanes. Lo redujeron y lo llevaron a su celda. Antes del almuerzo el alcaide lo recibió en su despacho. El Segadors sonaban en el hilo musical de la estancia. Muy cortés y afable, le comunicó que estaba amnistiado. Un rato después comía con Popeye en la Barceloneta, a ver si lo convencía para volver a dar un golpe juntos.