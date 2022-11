Un grado y medio

Nuestra temperatura corporal es de 36 ºC. Sólo bastan unas "decimillas" para sentirnos mal. Si la fiebre persiste, deberíamos ir al médico para tomar medidas. Esto mismo le pasa al planeta. Aunque la temperatura media de la Tierra ha subido ya desde la revolución industrial 1,1ºC, nos resistimos a cambiar. Nuestra forma de vida, basada en los combustibles fósiles, está en riesgo. Los datos son tozudos. La AEMET ha confirmado que el mes pasado fue el octubre más cálido en España desde 1961, superando en 3,6 ºC el promedio normal. También el año 2022 es, hasta el momento, el más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 1,6 ºC superior al promedio normal. Además, persiste en nuestro país una sequía sólo superada en 1983, 1995 y 2005. La combinación de calor y sequía es desastrosa, aunque alguna gente piense que tampoco viene mal para seguir disfrutando de la playa. Lo que hay detrás de veranos cada vez más largos son cosas que nos afectan y mucho. Por ejemplo, pasar 42 noches tropicales en la playa empieza a no ser tan buena idea, y ello cambiará los destinos turísticos. Cada año invertimos más dinero público en la regeneración de playas que desaparecen sistemáticamente como consecuencia de la subida del nivel del mar. O por señalar algo más tangible, el precio del aceite va a subir en un contexto de inflación como consecuencia de una mala cosecha. Esta semana se celebra en Egipto la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Su principal objetivo es que los gobernantes de todos los países del mundo den los pasos necesarios para que la temperatura media de la Tierra no supere un incremento de 1,5 ºC a final de siglo, tal y como ya se acordó hace 7 años en París. El pronóstico no es bueno. Para empezar, no han acudido los países que más CO2 emiten. Pero no nos equivoquemos, no es sólo responsabilidad de ellos, las emisiones de China o India dependen mucho del consumo en Occidente. Además, la solución no está tanto en nuestros compromisos individuales, que también, sino en medidas políticas a nivel global. De manera inmediata, sólo hay una solución eficaz, reducir rápidamente las emisiones de CO2. Pero en el medio plazo, la única solución es el decrecimiento. El cambio climático lo cambia todo, y cuanto antes nos pongamos a solucionarlo de una manera equitativa, menos afectará a nuestro bienestar.