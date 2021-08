El gran acto por el AVE

La Cámara de Comercio se ha embarcado en visibilizar el parón que sufren las obras del AVE. Un gran acto el 10 de septiembre buscará sensibilizar no sólo a los almerienses, sino al resto del país, del abandono que sigue sufriendo la provincia de Almería. Dicho esto, lo que hay que ver ahora es si todos deseamos con la misma fuerza que no haya más retrasos. Va a ser el momento de que aquellos que nos gobiernan, da igual el partido, queden retratados. Les aseguramos una cosa: quienes no acudan les pondremos falta y quedarán señalados. Es por Almería y por los que aquí habitamos.