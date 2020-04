La gran oportunidad de china

La historia nos dice que hay que aprovechar las oportunidades. China se ha equivocado en la gestión de la crisis, y prefirió salvarse negando la mayor. Mucha gente cree que si hubiera actuado lealmente, el virus no se habría extendido con tanta facilidad al resto del mundo, pero no quiso - o quizás no pudo - tomar medidas en su momento y dio tiempo a su imparable expansión. Ahora está intentando lavar su imagen pretendiendo quedar como la heroína de la película enviando ayuda exterior, cuando ya es tarde.

Pero el destino podría reservar a China el papel de gran salvadora de la humanidad si aprovechara la oportunidad que la misma crisis ha generado. Ahora el virus se está extendiendo por Africa, América del Sur, la India y el sureste asiático, y muchos de esos países no tienen la capacidad sanitaria para hacerle frente. Esa situación se tornará dramática y podría llevar al mundo a una catástrofe sin precedentes.

¿Qué solución habría? China debería adquirir o arrendar cien de los grandes cruceros turísticos que se encuentran en dique seco o en muelles apartados a la espera de mejores tiempos, y volver a asombrar al mundo con una exhibición de organización y poder, transformándolos en tiempo record en buques hospitales de última generación, y enviándolos a los lugares críticos de la pandemia por todo el mundo.

De esta manera la imagen del gigante asiático cambiaría radicalmente, su capacidad y tecnología llegarían hasta los lugares más apartados, y pasaría a convertirse en la gran salvadora que hizo frente a la mayor crisis humana de la historia moderna.