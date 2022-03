Qué grande, José Luís López Vázquez

El pasado viernes, 11 de marzo, José Luis López Vázquez hubiera cumplido cien años. No podía dejar pasar ésta efemérides del actor que no hubo género ni director que no se rindiera a su naturalidad durante más de seis décadas de carrera, en las que protagonizó algunos de los títulos cumbres del cine y teatro español.

Hoy no quiero hablar de su extensa filmografía, desde aquella "María Fernanda, la jerezana" (1946), hasta ¿Y tú de quién eres? (2007); ni de sus incursiones en los escenarios, desde "El anticuario" (1940), hasta "Tres hombres y un destino" (2004), ni de sus apariciones en la pequeña pantalla, desde "Este señor de negro" (1976), hasta su pequeño papel en "Los Serrano".

López Vázquez logró ser "alguien" mucho antes de lo que su constante pesimismo le permitió pensar. Consiguió algo bastante raro: convertirse en un actor simbólico del cine más prestigioso y del más popular; de la televisión de calidad y del teatro de altos vuelos. Actor prolífico y variado.

Con todos mis respetos no ha existido ningún otro actor español que pueda presumir de tan versátil y abrumadora relación de obras decisivas. Encarnó, como ningún otro, la tragicomedia del españolito medio. Se decía en la época que "era una mezcla exacta de Jack Lemmon y Peter Sellers". Yo siento debilidad por su personaje Fernando Galindo de "Atraco a las tres" -un admirador, un amigo, un esclavo, un sieeeeeeervo- aquella comedia del zaragozano José María Forqué.

El crítico de cine Oti Rodríguez Marchante, Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2012 por su labor de divulgación y promoción del cine español, dijo de él: "Su voz no era la de Richard Burton, ni tenía la contención y el freno gestual de Montgomery Clift. La voz de López Vázquez tenía un tono y un color envasado, y podría haber servido para doblar al robot de la Guerra de las Galaxias, y su catálogo de muecas y aspavientos, para ilustrar un tratado de mus para nórdicos".

A lo largo de su carrera fue distinguido con numerosos premios y galardones, caben destacar la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Goya de Honor, la Medalla al Mérito en el Trabajo, entre otros muchos.

Luis Alegre, periodista y profesor universitario dijo de él: "Presumía de ser un hombre insignificante que interpretaba a tipos insignificantes. Pero nunca conocí a alguien tan insignificante que me pareciera tan grande".