¿Por qué gritamos tanto?

Hay por ahí una frase que deberían conocer muchos pseudoexpertos en materias diversas relacionadas con la comunicación, no porque sea profunda y sesuda, si no por lo sencilla y clara que es: "no por mucho gritar, se tiene más razón"

Además, cuando se habla de mensajes y de transmisión de la información, en lenguaje cotidiano, a la contaminación que acompaña a dicha transmisión, se le denomina ruido, que no es ni más ni menos que una magnitud que mide la pérdida de calidad, en todos los aspectos, que sufre la transmisión del mensaje. En Física, los enseñantes de la misma, miden el ruido con una magnitud, que a mí me tiene subyugado desde que nos tratamos ellos, ella y yo, y que tiene el "atractivo" nombre de entropía.

Lo que capté de su significado científico, no fue en Termodinámica, como era lógico, si no más bien en Química-Física. Y donde "toqué el cielo con las manos fue con mi maestro Pepe Mira en Electrónica. Misterios de la vida.

Así aprendí de sus múltiples facetas y aplicaciones, que a día de hoy se han reafirmado con el ruido ambiente que tenemos en la Sociedad. En España, donde "somos gritones por naturaleza" se nota más en las terrazas de los cafés, pero eso no quita para que se aprecie sobremanera en el discurso político.

En parte, eso también ocurre por la ayuda de la internet que, a fuerza de usarla más y más, y escribir mensajes cada vez más y más cortos, los autores tienden a gritar más y más, y meter más y más ruido en la red.

¿Cómo le agregan ruido a los mensajes? Pues de una forma tan simple y desagradable cual es el uso de palabras descalificadoras, que en ocasiones llegan a ser hirientes, por no decir zafias. Además, ese estilo de comunicación y de expresión, han dado lugar al hecho de que ya no se usan ni la ironía, ni la mordacidad, ni siquiera el sarcasmo. ¡En un pueblo como el español, que dio Quevedo a la Literatura universal! (Seguro que a don Antonio López Ruiz le gustaría leer que un alumno suyo es tan ferviente y fiel de Quevedo, aunque lo sea con mentalidad de científico)

Me apetecía copiar unas citas del inmortal Quevedo, y aquí van como muestra de lo intemporal que es el hecho de escribir sin ruido: "Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir". "Todos los que parecen estúpidos, lo son y, además también lo son la mitad de los que no lo parecen".

Y por último una frase que puede parecer cursi: "Sólo el que manda con amor, es servido con fidelidad".

Con vuestro permiso: permitidme pediros que lo releáis.