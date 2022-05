Al grupo de no adscritos

El grupo de no adscritos en Roquetas de Mar ya es el tercero más numeroso de la corporación con cuatro ediles. Allí se han juntado ex de Ciudadanos, de Vox y de Izquierda Unida. Un cambalache de ideologías difícil de asimilar. En el último pleno ya se vio como se las gastan. El caso es que los que quedan de las fuerzas políticas de las que venían no acaban de asimilar lo que ha pasado y ellos insisten en buscar visibilidad. Y mientras tanto el gobierno municipal a lo suyo, trabajando por el pueblo y observando como los "cuchillos" vuelan en sesiones en las que el pueblo y sus problemas les importa poco.