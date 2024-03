La guerra entre Israel y Hamás

El 7 de octubre del año pasado, los terroristas de Hamás atacaron a los israelíes sorprendiéndolos por el momento (mientras estos festejaban la fiesta de Sucot) y el procedimiento. La inusitada crueldad de los atacantes con la población civil israelí no combatiente (asesinatos indiscriminados, violaciones, secuestros…) tenía forzosamente que ser respondida con contundencia por Israel, que puso en marcha una campaña militar sobre Gaza con un objetivo muy claro: la aniquilación de Hamás. Cinco meses después, no se vislumbra su fin.

Uno de los objetivos de los islamistas ha sido precisamente el provocar esta reacción de Israel para con ello frenar la evolución de la situación internacional sobre el problema palestino. La desafección de la mayor parte del mundo árabe a Hamás, hacía que la situación de este grupo terrorista se tornase cada vez más compleja. Un mundo árabe cansado de intentar solucionar un conflicto enquistado a lo largo de décadas, en el que está claro que, sin un acuerdo, nunca se llegará a alcanzar la paz. El reconocimiento progresivo de Israel por parte de las naciones árabes del entorno, al tiempo que se busca una solución de compromiso para el pueblo palestino, podría ser una buena solución que satisficiese a todas las partes.

Es evidente que con esta posible solución no iba a estar de acuerdo Hamás, al que le interesaba llevar a cabo un “golpe de efecto” que frenase los pasos de convergencia con Israel iniciados por algunos gobiernos de naciones árabes y a la vez, fomentar el odio a los israelíes entre las poblaciones árabes, que ha ido aumentando exponencialmente con las muertes de civiles en el campo de batalla, como consecuencia de la campaña militar israelí.

Esta guerra en un área tan inestable como es el Oriente Próximo, afecta a la seguridad de todos. La paz, tanto en la ribera meridional como oriental del Mediterráneo, es prioritaria para el conjunto de Europa. Para Rusia, sin embargo, la continuidad de esta guerra puede favorecerle en su guerra en Ucrania, aliviando la presión occidental. Irán, sempiterna enemiga de Israel, también puede sacar beneficio de la situación israelí en el “avispero” en el que se ha convertido Gaza. Y para Estados Unidos y China, no deja de ser un problema que no debe extenderse para evitar que pueda afectarles en sus objetivos estratégicos prioritarios.

Pero no pretendo hacer un análisis geoestratégico y geopolítico de esta guerra. Sólo analizar algunos aspectos de la situación en el campo de batalla a partir de unas preguntas muy sencillas que me hago, de difíciles y complejas respuestas.

La Franja de Gaza es en sí una estrecha banda de tierra a orillas del mar Mediterráneo con unos 50 kilómetros de frontera con Israel y otros 11 con Egipto. De esta situación geográfica me surge la primera pregunta: ante la comunicación del Ejército israelí a la población palestina de abandonar las zonas de combate antes de lanzar sus ataques, de acuerdo al derecho internacional humanitario ¿Por qué los egipcios no han permitido la salida de los desplazados hacia su territorio (el Sinaí), sino al contrario, les han cerrado los pasos fronterizos? ¿Por qué no han habilitado corredores humanitarios? No hubiera sido muy complicado levantar campos de refugiados en el Sinaí. Hubiera aliviado la presión sobre la población civil palestina facilitándoles una salida, y a su vez, hubieran evitado que los islamistas de Hamas los utilicen como “escudos humanos”.

Si las fronteras de Gaza están cerradas, la infraestructura militar de Hamás en el subsuelo de Gaza debía ser de tal envergadura para que transcurridos 5 meses de combate, los israelíes aún no hayan conseguido “limpiarlos”. Al contrario, se han metido en una guerra en zonas urbanizadas muy compleja en la que la destrucción de los cascos urbanos favorece la defensa. Pocos efectivos situados estratégicamente entre las ruinas, pueden bloquear el avance de una fuerza mucho mayor. Esta infraestructura militar en el subsuelo de Gaza ha tenido un coste que “alguien” ha tenido que pagar.

¿Porque Hamás, ante el sufrimiento de su población, no se rinde? La guerra en el campo de batalla nunca la va a ganar. ¿Tal es el nivel de bajeza moral y de fanatismo que prefieren ver morir a sus hijos antes que rendirse? De esto, los europeos deberíamos tomar nota y no salir tan alegremente a las calles de nuestras ciudades para protestar contra Israel, un Estado de Derecho en guerra contra fanáticos islamistas.