La guerra económica

Estamos sumergidos en una Guerra económica en la cual el aspecto militar es solo una faceta del conjunto de los componentes de esta Guerra económica. En el 1945, USA victoriosa, impuso sus reglas para dirigir la economía y las Políticas en el Mundo. Claro está que lo hizo para propio beneficio, con el vasallaje de una Gran Bretaña destruida y perdiendo su Imperio, Francia igualmente, una Italia fascista vencida y en gran parte destruida junto a una Alemania fascista en ruinas y cuyo potencial industrial estaba prácticamente aniquilada. El Occidente europeo que hasta entonces dominaba el mundo, fue obligado a aceptar las reglas que imponía USA: el $US, el FMI, El Banco Mundial y la ONU. USA solo tenia un rival muy mermado potencialmente, la URSS, ya que los fascistas europeos, bajo el Mando de una Alemania Nazi había exterminado 20 Millones de su población y 8 de su ejército, ayudada desde 1943 por USA, la URSS venció junto a USA, a esta coalición fascista en el 1945. Una URSS, que había perdido el 15% de su población y el 50% de sus ciudades y de sus industrias destruidas, para USA la URSS no era un rival a temer. Solo molestaba a USA, la ideología, marxista-leninista, de URSS, planificadora de la economía, contraria al liberalismo económico de USA. La ideología de URSS, atraía a los pueblos, colonias de Imperios moribundo. La famosa Guerra fría, solo tenia por objeto aislar a URSS y bloquear su eventual Comercio con una Europa occidental, coto de caza económico de USA. Estamos en el siglo 21, el sistema ideológico y político fomentado por la URSS ya no existe, ni su bloque militar del Pacto de Varsovia, tampoco quedan Imperios coloniales y el neocolonialismo está siendo barrido. El Sector Financiero que dad prioridad a las inversiones especulativas con rentabilidad a corto plazo, ha absorbido el Capitalismo tradicional, el cual ha sido remplazado por el neoliberalismo que es la concentración del Poder Financiero, sobre las economías de Occidente. Buscando el mayor, beneficio, ya que el Dinero produce riqueza si se invierte en el sector productivo, utilizando la libre circulación de Capitales, el sector Financiero de Occidente (USA en particular e Inglaterra y Francia), cerraron múltiples fábricas en sus respectivos países y las instalaron en China e India, sobre todo. Estos países han enriquecido sus economías y ya no aceptan de estar supeditados a Occidente y sobre todo al $US, ya que la Guerra en Ucrania, ha puesto en evidencia su extraterritorialidad, lo que es un peligro para los países que detienen $US en sus reservas y fuesen considerados inamistosos por USA. Por ello, un grupo de países decidieron salir del $US para sus intercambios comerciales, utilizando sus propias monedas respaldadas por sus materias primas y el Oro, crearon el organismo BRICS. China, promotora de la Multipolaridad se ha convertido en la enemiga Nº1 de USA, pero la potencia militar de China no es comparable a la de Serbia (1991), Sadam-Hussein de Iraq, ni a la de Gadafi de Libia, China calla, pero avanza. Los BRICS+ son como una bola de nieve en una avalancha, crece y se organiza a gran velocidad, se le incorporan nuevos países claves, en la economía mundial, Arabia Saudí, Emiratos Unidos, Argelia y han pedido su adhesión, Indonesia y Malasia entre otros más. Mientras que los países del BRICS+ se deshacen lentamente de sus bonos de la Deuda de USA (32 Trillones $US, Pública + Privada), el Banco de Desarrollo de los BRICS ( la NBD) ha vendido unos 77,9 Millones de $US en obligaciones para financiar en monedas locales proyectos de desarrollos. Desde su creación (2014) la NBD, ha participado en 98 proyectos de desarrollo. NBD tiene la calificación AA+ de las firmas calificadoras Fitch Ratings y S&P Global Ratings. esto le permite atraer eficientemente financiamiento de largo plazo en los mercados de capitales locales (países BRICS+) e internacionales, quita négocio a las Financieras de Occidente, a las de USA en particular.